Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile İnfoTürk, Huawei ve BilgiTürk iş birliğinde düzenlenen "İnfotürk Group & Huawei ile Bilişim" konulu toplantı Denizli OSB Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bilgi teknolojilerindeki en son gelişmelerin ve yenilikçi çözümlerin ele alındığı etkinlikte, sektörde öne çıkan isimler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin açılış konuşmasını İnfoTürk Group Genel Müdürü Murat Tepeli gerçekleştirdi.

"Teknolojiyi merkez alan her kurum daha sürdürülebilir olacaktır"

İnfoTürk Group Genel Müdürü Murat Tepeli konuşmasında; "Bugünkü etkinliğimiz sadece bir bilgi paylaşımı ortamı değil; aynı zamanda geleceği birlikte inşa etme iradesinin bir göstergesidir. İnfoTürk olarak biz, bilişim dünyasında sadece yazılım geliştiren bir kurum değil; çözüm üreten, rehberlik eden ve dijital dönüşüm yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan bir ekosistem olmayı hedefliyoruz. Teknolojiyi işin merkezine alan her kurumun, daha sürdürülebilir, daha verimli ve daha rekabetçi olacağına yürekten inanıyoruz. Sanayi bölgelerimiz artık yalnızca üretim değil, inovasyon üssü olmalıdır. Bunun yolu ise yazılımdan, otomasyondan, veri analitiğinden ve siber güvenlikten geçiyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Huawei Müşteri Yöneticisi Hasan Tahsin Ertuğrul, markanın küresel teknoloji vizyonunu ve güncel ürün portföyünü anlattı. Huawei’nin sadece bir teknoloji sağlayıcısı değil; aynı zamanda dijital dönüşümün mimarı olduğunun altını çizdi.

BilgiTürk Denizli Bölge Yöneticisi İsmail Şener, veri merkezli çözümler arasında öne çıkan Huawei Ocean Protect Çözümü ile altyapı güvenliği ve sürekliliği üzerine detaylı bilgiler paylaştı.

Stratejist ve Yönetim Danışmanı Öğr. Gör. Mehmet Sağdıç, "Zorlu Makroekonomik Şartlarda Nakit Akış Planlaması ve Senaryo Analizleri" başlıklı sunumunda, sadece teknoloji değil, stratejik finansal yönetimin de dijital çağın olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

İnfoTürk Yazılım Müdürü Bülent Gerçekaslan ise, tekstil sektörünün dijitalleşme örneği olarak Arakne Dokuma Otomasyonu sistemini tanıttı. Sunum, üretimde otomasyonun verimliliğe ve sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağladığını gözler önüne serdi.

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap oturumuyla katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri konular hakkında doğrudan sorular yöneltme fırsatı buldu.