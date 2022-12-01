Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında imzalanan kurucu heyet protokolü ile OSB Teknokent için ilk adım atıldı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında imzalanan kurucu heyet protokolü ile OSB Teknokent için ilk adım atıldı.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen OSB Teknokent Kurucu Heyet Protokolü imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş katıldı. OSB Müdürü Taş, “Biz üniversite-sanayi iş birliğini çok fazla önemsiyoruz. Rektör Hocam çok önemsiyor. Dolayısı ile zaman bu zaman diyoruz. Uzun süredir konuştuğumuz, Teknokent vesilesi ile beraber diğer projelerde bizim başta Rektör Hocam ve bütün hocalarımız ile beraber bir adım attığımızda onlar bize on adım attılar. Bence Denizli için de çok büyük bir fırsat geldi. Hem üniversite hevesli hem biz hevesliyiz. Bu vesile ile başta Pamukkale Teknokent olmak üzere tüm teknolojik alanlarda iş birliğine hazırız. Bugün de kurucu heyet protokolünü imzaladık, diğer Odalarımız da imzalayacaklar. Rektör Hocamızın imzasından sonra diğer odalar da kurucu heyet imzalarını attıktan sonra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurumuzu yapacağız. İnşallah 2023 yılı içerisinde inşaatına da başlayacağız. Hayırlı olmasını diliyorum.

“OSB Teknokent ile bölgemize, ülkemize ve dünyada öncü bir konuma geleceğiz”

Teknokent’in kurulması için katkısı olan herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise “Bugün Denizli’miz için Üniversitemiz ve bölgemiz için çok önemli bir protokol imzaladık. Organize Sanayi Bölgemizde Teknokent kurulması için imzalanan bir protkoldür. Bu teknokent kurulum çalışmaları için katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Denizli için ihtiyaç olan Üniversitemizin de büyük katkıları olacak olan OSB Teknokent’i şimdiden hayırlı olsun. İnşallah, inovasyonla yeni patent çalışmaları ve Ar-Ge çalışmaları ile bölgemize, ülkemize ve dünyada öncü bir konuma geleceğiz” şeklinde konuştu.