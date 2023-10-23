Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi toplantı ve ziyaret için Denizli’ye geldi. OSBÜK Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Denizli OSB’de gerçekleştirdi.

Organizasyonun ilk gününde OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Vali Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret etti. Ziyarete OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu, DOSB Müdürü Ahmet Taş katıldı. Vali Coşkun’a organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisindeki önemini anlatan Başkan Kütükcü, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Kütükcü, ziyarette Denizli’nin yıllık 4.7 milyar doların üzerindeki ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı verdiğinin ve bu katkıda şehirdeki organize sanayi bölgelerinin öneminin altını çizdi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, Denizli sanayisinin gelişmesi için tüm paydaşlar ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Başkan Kütükcü’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ardından OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu ile birlikte Denizli Çardak OSB’yi ziyaret eden Başkan Kütükçü; Çardak OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu ile görüştü ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Çardak OSB’nin Denizli’nin üretim hayatına ve ekonomisine önemli katkılar verdiğinin altını çizen Kütükcü, Başkan Konyalıoğlu ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarete ev sahipliği yapan Denizli Çardak OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu ise, OSB’nin son durumu hakkında bilgiler vererek, OSBÜK’ün etkin yapısı ile OSB’leri birlik ve beraberlik içerisinde tuttuğunu söyledi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve beraberindekiler, Denizli Deri İhtisas ve Karma OSB Başkanı Mehmet Güran’ı da ziyaret etti. Ziyarette Güran OSB’nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, deri sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Kütükcü ise OSB’nin Denizli ile ülke sanayi üretimine verdiği katkı dolayısıyla teşekkür etti.

Sanayi odası ziyaretinin akabinde OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle birlikte Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a da ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin ülke sanayisine verdiği katkıları anlattı. OSB’lerin şehirlerin üretimi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kütükcü, OSBÜK’ün OSB’lerin gelişimine destek olmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Erdoğan ise Denizli’nin ekonomik gelişmelerini değerlendirerek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim için Oda’nın yaptıkları çalışmaları anlattı. OSBÜK’ün aktif çalışmaları dolayısıyla Başkan Kütükcü’yü tebrik ederek, yapılabilecek ortak çalışmaları değerlendirdi.

Daha sonra Denizli Sarayköy TDİOSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili’yi ziyaret eden heyet; Ziyarette tarım sektörünün sürekli geliştiğini ve öneminin her geçen gün arttığını söyleyen Başkan Kütükcü, "TDİOSB’lerin sayılarının artması ve gelişmesi çalışmalarını destekliyoruz" dedi. İbrahim Tefenlili de, Denizli’nin tarım sektöründeki gelişmeleri hakkında bilgiler vererek, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü bu görüşmelerin ardından Denizli OSB’yi ziyaret etti. OSB’de DOSTEK Koleji, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi ve Anaokulunu gezen Başkan Kütükcü, Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu’dan OSB’de yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler aldı. OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de Başkan Kütükcü’ye eşlik ettiği ziyarette Kütükcü, DOSTEK Koleji ve DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezlerinin eğitim ve özellikle kadın istihdamı anlamında çok önemli merkezler olduğunu kaydetti. Nitelikli iş gücünde mesleki ve teknik anadolu liselerinin kritik bir rol oynadığını söyleyen Kütükcü, eğitim alan öğrenci ve kursiyerlerden de çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bilgilendirmelerin ardından Başkan Kütükcü, OSBÜK Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, OSBÜK Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa R. Türker, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi M. Sabri Ünlütürk ve OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, kurslarını başarıyla tamamlayan DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerlerinin sertifikalarını verdi. Ziyarette son olarak Kütükcü, anaokulundaki minik öğrencilerle bir araya geldi.

Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında OSBÜK Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Denizli OSB ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Denizli OSB’nin gerek Denizli gerekse ülkenin sanayi üretimine büyük katkılar verdiğini belirterek, ev sahipliği için Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu da OSBÜK’ün kıymetli çalışmalara imza attığını anlatırken, ev sahipliğinden memnuniyet duyduklarını da söyledi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli OSB Başkanvekili Necip Filiz katıldığı toplantıda 4 şehirdeki OSB’lerden gelen talepler istişare edildi. İstişare toplantısında OSB’lerden gelen talepleri dinleyen Başkan Kütükcü, OSBÜK’ün organize sanayi bölgeleri için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

“4 şehrimizin ihracatı Denizli’nin liderliğinde 6 milyar dolara ulaşmış durumda"

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Denizli OSB ev sahipliğinde Afyon, Denizli, Kütahya ve Uşak’taki OSB’lerle bir araya geldiklerini ve her zaman OSB’lerden gelecek tüm talep ve sorulara açık olduklarını söyledi. Başta 6 Şubat depreminde OSB’lerin desteği olmak üzere OSBÜK’ün çalışmalarında OSB’lerin yürüttükleri faaliyetlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kütükcü, Afyon, Denizli, Kütahya ve Uşak özelinde OSB’leri değerlendirdi. Kütükcü, “Bu 4 şehrimizde hem Allah vergisi zenginlikler hem de güçlü bir girişimcilik ruhu ve üretim iştahı var. Organize sanayi bölgelerimiz de ekonomideki tüm zorlu şartlara, etrafımızdaki savaşlara, yüksek enflasyona rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya devam ediyor. Afyon, Denizli, Kütahya ve Uşak’ta 19’u işletmede olmak üzere 25 OSB’miz bulunuyor. Bu OSB’lerimizde 1500’e yakın fabrikada üretim yapıyor, 90 bin civarında insanımıza doğrudan istihdam sağlıyoruz. 4 şehrimizin ihracatı Denizli’nin liderliğinde 6 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakamda organize sanayi bölgelerimizin çok büyük payı var. Ben her birinize emeklerinizden, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kütükcü’nün konuşmasının ardından Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından OSB Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdürleri OSB’lerin talep, beklenti ve önerilerini anlattı.