Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, odağında yalın üretim mentörlüğü ve dijital dönüşüm olan Denizli Model Fabrika ile girişimcilerin yükünü hafifletmeye devam edeceklerini belirtti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, sanayi sektörünün önemli temsilcileriyle bir araya geldi. Denizlili sanayiciler, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Denizli OSB Başkan Vekilleri Derya Baltalı, Necip Filiz, Yönetim Kurulu üyeleri Osman Uğurlu, Cemalcan Sirkeci ve Selim Yaymanoğlu tarafından karşılandı.

Ziyaret çerçevesinde DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’nde kursiyerler ile bir araya gelerek kursiyerlerin taleplerini ve memnuniyetlerini dinleyen heyet, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkın Öztürker’den açılan kurslar ve katılan kursiyer sayısı hakkında bilgi aldı. DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’nin ardından DOSTEK Koleji’nde incelemelerde bulunan sanayiciler, DOSTEK Koleji Müdürü Sadettin Dumlu ve Müdür Yardımcısı Emel Gönenmiş’i ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Denizli OSB Toplantı Salonunda bir araya Denizli’nin önde gelen sanayi temsilcileri, hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 2024 yılında kurulması planlanan Teknokent ve Model Fabrika Projesi hakkında yapılabilecek işbirlikleri ve bundan sonraki süreçler hakkında görüşüldü.

“Girişimcilerin yükünü hafifletmeyi sürdüreceğiz”

Odağında yalın üretim mentörlüğü ve dijital dönüşüm olan Denizli Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi yani Denizli Model Fabrikanın ortak kullanım tesisleriyle girişimcilerin yükünü hafifletmeye devam edeceklerine vurgu yapan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, “İnşallah 2023 yılı sonunda Denizli ve çevre illerden firmalarımız buraya gelerek hizmet almaya başlayacaklar. Model Fabrika, içerisindeki ‘Öğren-Dönüştür’ programlarıyla, firmalarımızın ‘Kendi ürettikleri ürünleri üretirken nasıl yalın üretime geçebilirler, verimliliklerini nasıl artırabilirler, proseslerini daha verimli hale nasıl getirebilirler’ bunu öğrenecekler. Bu firmalarda çok ciddi üretim artışları olduğunu göreceğiz.” dedi.

Denizli Model Fabrikanın yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan teknokent projesi konularında gerçekleştirilecek işbirliklerini de görüştüklerini ve Teknokentin sektörlere büyük etki ve katkı sağlayacağını kaydeden M. Abdülkadir Uslu, “Malumunuz teknokent yeni fikir ve buluş sahiplerinin başarılı olabilmeleri için büyük ve küçük şirketlerin, yeni girişimcilerin ve akademik personelin iyi tasarlanmış uygun bir çalışma ortamı sunan bir yaşam ve yerleşim yerinde bir araya gelerek üniversite ve sanayi işbirliği sağlayan bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca teknokent; bilim ve teknoloji alanındaki buluşları ve gelişmeleri girişimciler ve bilim adamları aracılığıyla, sanayi alanına aktarmak için bir araç olarak da tarif edilebilir. Biz de üniversitemizle birlikte yaptığımız bu protokolde bu tanıma en uygun faaliyetleri vücuda getirecek bir teknokenti kurma yönünde önemli adımlar attık. Çalışmalarımız hızla ve başarıyla devam ediyor. Sanayicilerimizle yapacağımız ortak projeler sayesinde kazanan Denizli’miz olacak.” diye konuştu.