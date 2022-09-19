Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından 4.’sü düzenlenen Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından 4.’sü düzenlenen Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası’nda şampiyon belli oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İle Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliği İle düzenlenen Denizli Organize Sanayi Bölgesi 4. Masa Tenisi Turnuvası’nda şampiyonluğu zorlu bir mücadeleden sonra rakibini 3-2 yenen Pamukkale Üniversitesi Takımı aldı.

Çalışanların yoğun iş stresinden uzaklaşmasını sağlamak ve firmalar arası iletişimin artırılması amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Profesyonel hakemlerin yönettiği müsabakalarda federasyonun belirlediği masa tenisi kuralları geçerli olurken, ilk maçtan son maça kadar rekabet ve heyecan hat safhada idi.

DOSB içerisindeki firmaları bir araya getiren turnuvaya bu yıl 20 Firma, 31 takım ve 146 sporcu katıldı. Dostem Eğitim Merkezi’nde 5 Eylül-16 Eylül tarihleri arasında 11 gün süren turnuva Pamukkale Üniversitesi ile Deniz Tekstil Örgü İplik takımlarının final mücadelesiyle son buldu. Oldukça çekişmeli geçen final maçını kazanan Pamukkale Üniversitesi takımı şampiyonluğunu ilan etti.

Denizli OSB’nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın final gecesine Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever, Masa Tenisi İl Temsilcisi Erkan Döğen, DOSB’de yer alan firmaların yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Denizli OSB’de Kupa ve Ödüller Sahiplerini Buldu

Final müsabakalarının ardından kupa ve madalya törenine geçildi. Şampiyon takım ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Plaket, kupa ve madalyalar; Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Öztürker, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Erkan Döğen tarafından takdim edildi.

Törende önce Katkılarından dolayı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Musa Güner ve hakemlere birer plaket takdim edildi.

Takım müsabakalarında Ana Tablo’da dereceye giren takımlar Şampiyon Takım Pamukkale Üniversitesi, Turnuvayı 2. bitiren Deniz Tekstil Örgü İplik, Turnuvayı 3. bitiren Akürün Tekstil A ve Bahar Tekstil A takımlarına, ayrıca turnuvanın en centilmen takımı Tosunoğlu Tekstil A Takımına, Turnuvanın en centilmen bayan sporcusu Deniz Tekstil Konfeksiyon Firması takımından Gülşah Çalışkan’a, Turnuvanın En Centilmen Sporcusu Gökhan Tekstil Firmasından Mevlüt Tuğan’a kupa, madalya ve ödülleri verildi.

Takım Müsabakalarında Klasman Grubu’nda dereceye giren firmalar ise 1. Akürün Tekstil B takımına, 2. Başaranlar Mermer’e 3. Altınbaşak Tekstil ve Fatih Profil B Takımlarına da ödülleri protokol tarafından verildi.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş “Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüzce her yıl geleneksel olarak yapılan amatör spor etkinlikleri çerçevesinde Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen Denizli Organize Sanayi Bölgesi 4. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası’nın finaline geldik. Güzel ve çekişmeli bir turnuva oldu. Bölgemiz firmalarında çalışanların birbiriyle tanışmalarını, kaynaşmalarını sağlamak ve aralarındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası tatlı bir rekabet ortamında, centilmenlik içerisinde oynanmıştır. Bu turnuvayı yaparken turnuvamız boyunca desteklerini bizlerden esirgemeyen Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze, Turnuvada görev alan hakemlerimize Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Masa Tenisi Final müsabakalarına katılan tüm sporcular, protokol ve misafirler toplu fotoğraf çekiminin ardından ödül töreni sona erdi.