Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce amatör spor etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen Denizli OSB Futbol Süper Lig ve Yükselme Grubu Turnuvaları tüm heyecanıyla devam ediyor.

Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün geleneksel olarak düzenlediği Futbol Süper Lig ve Yükselme Grubu Turnuvaları’nın bu yıl 20’ncisi gerçekleştiriliyor.

Denizli OSB içerisinde yer alan firmaların katıldığı, Süper Lig ve Yükselme Grubu şeklinde iki farklı grupta oynanan maçlar; Denizli OSB Spor Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Lig usulüne göre yapılan turnuvada bu yıl Süper Lig Grubu’nda 16 takım ve 240 sporcu mücadele ederken, Yükselme Grubu’nda ise 15 takım ve 210 sporcu yer alıyor. Toplamda 29 hafta sürecek olan turnuvanın sonunda grup maçları gerçekleştirecek ve lig şampiyonları belli olacak.

2024 yılı Süper Lig Teknik Toplantısı ve ilk maçların kura çekimi yapıldı. Denizli OSB Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş başkanlığında gerçekleştirilen takım yöneticilerinin katıldığı toplantıda fikstür de belirlendi.

Tüm takımların birbirleri ile maç yaptığı turnuvada bu sene sıralamada ilk 10 sırada yer alan takımlar şampiyonluk için mücadele edecek. Takım sayısının fazla olduğu ve ligden kopuşları engellemek amacıyla alınan kararda ligi ilk iki sırada bitiren takımlar finalist olarak rakiplerini bekleyecek. Sıralamadaki 8 takım ise çapraz eşleme ile maç yapacaklar ve kazananlar takımlar şampiyon olma rüyasına bir adım daha yaklaşmış olacak.

16 Eylül 2024 tarihinde yapılan Süper Kupa Finalinin ardından Süper Lig maçları da oynanmaya başladı. Denizli OSB Futbol Yükselme Grubu müsabakaları için teknik toplantı düzenlendi. Denizli OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş ve takım yetkilileri katıldı. OSB Futbol Yükselme Grubu müsabakaları için kura çekimi de yapılarak fikstür belirlendi.

Takımlar ve taraftarlar turnuva coşkusunu yaşıyorlar

Denizli OSB Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen müsabakalarda takımları, taraftarları da yalnız bırakmıyor. Seyir zevkinin yüksek, heyecanın dorukta yaşandığı maçlarda taraftarların desteği sporculara moral veriyor. Fabrikalardan mesai bitimimde takımlarını desteklemek için gelen taraftarlar turnuvaya renk katıyor.

Turnuvada yer alan takımlar; maç sonuçlarına, puan durumuna, fikstüre, maçların canlı yayın görüntülerine, kısa videolar, fotoğraf arşivi, gol krallığı, altın eldiven ve ceza tablosu, duyurular gibi turnuvaya dair bilgilere https://www.dosb.org.tr/dosblig/anasayfa web sitesinden ve denizliosbligi Instagram hesabından ulaşabiliyor.

“Turnuvamıza katılan firmalarımızın ilgisinden çok memnunuz”

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü ve Futbol Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş; “Bölge Müdürlüğümüzce, Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde başlattığımız ve bu yıl 20’ncisini düzenlediğimiz OSB Futbol Ligimiz, firmalarımızın yoğun ilgisi ve katılımıyla devam ediyor. Süper Lig ve Yükselme Grubu’nda maçların yarısını tamamlamış buluyoruz. Firmalarımız arasında kaynaşmayı, birlik ve beraberliği sağlayan ve güçlendiren sportif faaliyetleri önemsiyor, bu kapsamda farklı branşlarda turnuvalarımızı gerçekleştiriyoruz. Takımlarımızın ilgisinden ve yoğun katılımından büyük bir mutluluk duyarken, firmalarımızdan gelen memnuniyet bildirimi de bizleri gururlandırıyor. Dostluk, centilmenlik ve rekabet duygusunu geliştirmek için düzenlenen turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz” dedi.