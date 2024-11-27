Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz ve Honaz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Dirik, Denizli OSB Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konukları Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu ve Bölge Müdürü Ahmet Taş karşıladı.

Kaymakam Vahit Yılmaz, Denizli OSB Yönetimine yeni görevlerinde başarılar dilerken, ilçeye, sanayicilere ve kentimize değer katan çalışma ve projelerinden dolayı Yönetim Kurulu’nu tebrik etti.

Honaz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sayın Ali Dirik ise yeni yönetime devraldıkları görevin hayırlı olmasını temenni etti.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, nazik ziyaretlerinden dolayı Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz’a ve Honaz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Dirik’e teşekkür etti. Başkan Derya Baltalı, Denizli OSB’de yürütülen ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler vererek, önümüzdeki süreçte kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğini daha da arttırarak çalışacaklarının altını çizdi.