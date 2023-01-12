Denizli OSB Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022 yılı Denizli OSB Futbol Yükselme Grubunda finalistler belli oldu.

Denizli OSB Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022 yılı Denizli OSB Futbol Yükselme Grubunda finalistler belli oldu.

Deniz Tekstil İplik - Örgü Futbol Takımı ve Bahar Tekstil Futbol Takımı yükselme finaline isimlerini yazdırdılar. Uzun ve zorlu gecen maratonunun ardından rakiplerine üstünlük sağlayarak gruplarını 1. lik le bitirme başarısını gösteren Deniz Tekstil İplik - Örgü Futbol Takımı ve Bahar Tekstil Futbol Takımı, maçların bitmesine bir hafta kala süper lige çıkmayı garantilediler. Şimdi sırada yükselme grubunda şampiyonun kimin olacağını belirlemek için yapacakları son maç kaldı.

Deniz tekstil iplik - örgü takımı yöneticisi ve oyuncusu olan Volkan Yeşilkazak, “Deniz Tekstil büyük bir aile ve Süper Ligde oynayan bir takımımız var. Biz bu sene arkadaşlar ile yaptığımız toplantılarda Osb Futbol Turnuvasına yeni bir takım ile katılmaya karar verdik. Sezon başında yaptığımız hazırlık maçlarında gördük ki doğru karar vermişiz” dedi. Bahar Tekstil takımı yöneticisi Mahir Aysu, “Uzun yıllardır katılmadığımızı OSB futbol turnuvasına bu yıl katılma kararı aldık. Pandeminin bitmesi ile fabrika için faaliyetlerimize futbolu eklemek istedik. Yaptığımız sezon başındaki yoğun antrenman ve maçlar sayesinde takım içinde büyük bir dayanışma ve kaynaşma hissettik ve bu da maçlara yansıdı” dedi.

Denizli OSB spor komitesi, iki takıma OSB Süper Ligde başarılar diledi.