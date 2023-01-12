Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçirilen OSB’lerde Dijital Dönüşüm Programına Denizli’den katılım sağlayan DOSTEM’e, OSB’lerdeki sanayi işletmelerinde dijital dönüşüme mimarlık edecek, sınavlarda gösterdiği üstün başarı nedeniyle sertifikaları verildi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçirilen OSB’lerde Dijital Dönüşüm Programına Denizli’den katılım sağlayan DOSTEM’e, OSB’lerdeki sanayi işletmelerinde dijital dönüşüme mimarlık edecek, sınavlarda gösterdiği üstün başarı nedeniyle sertifikaları verildi.

OSB’lerde Dijital Dönüşüm Programı Sertifika Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya, OSBÜK Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile OSB temsilcileri katıldı. OSB’lerde Dijital Dönüşüm Programı çerçevesinde gerçekleşen eğitimlerde, Dijital Dönüşüm ve Sanayicilere, KOBİ’lere etkisi, Dijital Strateji ve Dijital İş Modelleri, Endüstri 4.0 ve Temelleri, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, 5G ile Robotik Süreç Otomasyonu, Siber Güvenlik, Üç Boyutlu Yazıcı, Dijital İkiz ve Simülasyon, Dijital Liderlik, Kültür, Dijital İK ve Dijital Pazarlama konuları ele alındı.

DOSTEM bin elçi arasından ikincilik başarısı aldı

OSB’lerde Dijital Dönüşüm Programı’na Denizli OSB’yi temsilen katılan DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakkı Öztürker ve DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Süleyman Tepeli, eğitime katılan 1000’e yakın elçi arasından Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak ikincilik başarısı ile sertifikaları Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü tarafından takdim edildi. Eğitim sürecinin başında ve sonunda yapılan testler ile çalışanların dijital farkındalık düzeyleri ölçüldü. Verilen eğitimlerle Vodafone Business, OSB’lerde dönüşüme öncülük edecek 1000 dijital elçi yetiştirdi. Organize Sanayi Bölgeleri’nden 100’den fazla firma Bulut’tan IoT’ye birçok teknolojiyi işine adapte etme konusunda adım attı.