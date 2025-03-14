Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında; "Gece gündüz demeden, hayatlarını insan sağlığına adayan tüm sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun güvenini kazanan gerçek kahramanlardır" dedi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Değerli sağlık çalışanları, sağlık alanında gösterdiğiniz büyük özveri ve fedakârlık için teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum. Sağlık, bir toplumun temeli, insan hayatının en kıymetli değeridir. Bu bilinci taşıyan, gece gündüz demeden, hayatlarını insan sağlığına adayan tüm sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun güvenini kazanan gerçek kahramanlardır. Sağlık hizmetlerinin sunumunda sergilediğiniz özveri ve bilimsel bilgiye dayalı katkılarınız, bizlere sağlıklı bir yaşam sürme teminatı sunmaktadır.

Tıp Bayramı, yalnızca geçmişin büyük hekimlerini anmakla kalmaz, aynı zamanda günümüzdeki sağlık çalışanlarımızın değerini yüceltmek için de bir fırsattır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak her zaman olduğu gibi, sağlık çalışanlarımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, görevlerinde başarılar dilerim."