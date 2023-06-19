DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, geleneksel hale getirdiği Babalar Günü Pikniğinde babalar ile çocuklarını bir araya getirdi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek amacıyla organize ettiği ve geleneksel hale getirdiği Babalar Günü Pikniği, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu, Başkan Vekili Necip Filiz, Bölge Müdürü Ahmet Taş’ın katılımıyla Çamlık Orman Lojmanları Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenmiş olan piknik organizasyonunda bir araya gelen Denizli OSB çalışanları aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirdiler. Yemekten, eğlenceli oyunlara, müzikten sürpriz hediyelere kadar her şeyin düşünüldüğü organizasyonda 200’e yakın çalışan ve ailesi, Çamlık’ın doğal ortamında birbiriyle kaynaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Gün boyu eğlenceler, oyunlar, yarışmalar, hediye çekilişleri ile dolu etkinlikte, Denizli OSB çalışanları pikniğin coşkusunu doya doya hissettiler.

Denizli OSB geleneksel piknik organizasyonunda çocuklar da unutulmadı. Çocuklar, kendileri için kurulan özel platformda Palyaçolar eşliğinde unutulmaz saatler yaşadı. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Çocuklar, onlara özel olarak kurulan şişme oyun parklarında oyunlar oynayıp, düzenlenen yarışmalara katıldı. Animatörler eşliğinde yüzlerini boyatan küçük misafirler dağıtılan sosis balonlarla hoşça vakit geçirdi. Katılımcılar, çeşitli yarışmalarda, birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmalar sonucu dereceye girenler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Denizli OSB çalışanları ve aileleri ile birlikte 2. kez düzenlenen piknik organizasyonunda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten M. Abdülkadir Uslu “Kurumun misyon, vizyon ve hedefleri dahilinde kurum kimliği ile uyumlu, çalışanların motivasyonunu, birbirleriyle ve kurumla olan ilişkilerini olumlu yönde etkileyecek kurum dışı etkinliklerimizi planlıyor, düzenliyor ve ev sahipliği yapıyoruz. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak etkinlikler düzenleyerek zaman zaman hızlı ve yoğun çalışma temposundan bir nebze uzaklaşıp stres atıyor, çalışanlarının ve ailelerinin birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyoruz.” dedi.

Bu tarz etkinliklerin çalışanların motivasyonunu yükselttiğini belirten Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz ise “Biz Denizli OSB olarak büyük bir aileyiz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerden biri olan piknikte tüm çalışanlarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Yılın yorgunluğunu attığımız, renkli etkinliklerle gülüp eğlendiğimiz, oluşturduğumuz samimi ortamla herkesle sohbet ettiğimiz her organizasyon, bizim için büyük önem taşıyor.” dedi.

Bir şirketin başarısı, çalışanların motivasyonu ve güçlü iletişimine de bağlıdır diyen Necip Filiz; “Mutlu bir aile başarının anahtarıdır. Biz de bu hedefle ailemizin mutlu olması için hep birlikte saygı ve sevgi ortamında çalışmaya devam edeceğiz. Gelenekselleşen organizasyonlarımızı her yıl sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Çalışanlarının iş haricinde de eğlenceli vakit geçirmeleri için bu tarz organizasyonları düzenli olarak yaptıklarını ve çalışanlarının mutlu olmasına çok özen gösterdiklerini vurgulayan Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Değerli çalışanlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz piknik organizasyonu, müzik ve kıyasıya yarışmalarla aramızda tatlı rekabetlerin olduğu birlik, beraberlik duygusu ile iş telaşından uzak kısa bir mola verdik. Bu tür etkinliklerimiz motivasyonu artırmayı ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor. Bu organizasyonun düzenlenmesine vesile olan Yönetim Kurulumuza, piknik şölenimize katılan tüm OSB çalışanlarımıza ve ailelerine, programda emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Denizli OSB çalışanları günün sonunda çoluk çocuk herkes, yüzünde tebessümle bir sonraki etkinliğin sözünü alarak evinin yolunu tuttu. Yemekler yenip hoş sohbetler edilen piknik, katılımcılar için keyifli ve faydalı bir hatıra oldu.