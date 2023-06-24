Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü personeli, düzenlenen kurum içi bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan geleneksel bayramlaşma töreni, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, birim amirleri ve Denizli OSM Bölge Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Böyle bir bayramlaşma geleneğini devam ettirmekten ve tüm Denizli OSB personeliyle bu bayramlaşma vesilesiyle tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden ve tüm çalışanların bayramını kutlayan M. Abdülkadir Uslu, “Denizli OSB işin, liyakatin, birlikteliğin, sorumluluğun ve kardeşliğin merkezi olmuştur. Bugün de burada bir bayram öncesi siz değerli kardeşlerimizle bir aradayız. Bayramın birlik ve beraberlik ile dayanışmayı artırmasını temenni ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum.” dedi.

Bayramların önemine dikkat çeken Bölge Müdürü Ahmet Taş ise “Bayramlar, kardeşliğin dostluğun helalleşme ve sevincin yaşandığı istisnai günlerdir. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Gelecek bayramlarda da tekrar buluşmak dileğiyle Kurban Bayramı’nın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim” diye konuştu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu ve DOSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, törene katılan tüm OSB personeli ile tek tek bayramlaşarak, iyi dileklerde bulundu.