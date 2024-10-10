Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Uşak’ta "Üretim Standardizasyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Banaz ve Uşak Orman İşletme Müdürlükleri personelinin katılımıyla "Üretim Standardizasyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Tatbikatı" düzenlendi. Tatbikat, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, orman üretiminde standardizasyonun sağlanması ve iş güvenliği konularında uygulamalı gösterimler yapıldı. Ayrıca, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilinç düzeyini artırmayı amaçlayan çeşitli simülasyonlar da tatbik edildi. Etkinliğe katılan personel, güvenli çalışma teknikleri ve üretim süreçlerindeki dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgilendirildi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, tatbikatın amacının çalışanların iş kazalarına karşı bilinçlenmesi ve üretim standartlarının daha da iyileştirilmesi olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin bölgedeki orman işletmelerinde yaygınlaştırılacağını ifade etti.