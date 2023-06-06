DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Pamukkale İlçesi Tekkeköy Ortaokulu koordinesinde bu sene ikincisi gerçekleştirilen Denizli Okul Koroları Festivali yapılan açılış programı ile başladı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan Korofest Denizli’nin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Korofest Denizli Okul Koroları Festivali açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “2022-2023 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşıyoruz. Yılsonu etkinliklerimizin de şehrimizin dört bir köşesinde devam ediyor. Eğitimde marka şehir Denizli derken; çalışmalarımızı okul öncesinden ortaöğretime kadar bütüncül bir bakış açısı ile akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanat etkinliklerinde birlikte yürütüyoruz. Gençlerimiz hayalleriniz olsun ve hayallerinizin peşinden koşun. Tüm bunları yaparken hepinizin bir hobisi olsun. Tekkeköy Ortaokulumuzun bizleri müzikle bir araya getirdiği etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor. Her yıl festivalimizin etki alanı genişliyor ve ilimiz sınırlarını da aşıyor. Tüm bunlar bir ekip işidir. Böylesine güzel bir etkinlik yaptığı için okulumuzu tebrik ediyorum. Tekkeköy Ortaokulu’nun böylesine prestijli bir çalışmada var olması, orada güzel şeylerin yapıldığının da aslında önemli bir göstergesidir. Kıymetli Okul Müdürünü, değerli öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Sabah açılış programı ile başlayan ve 2 gün sürecek Okul Koroları Festivali’ne 35 ayrı koro çerçevesinde toplamda 1300 korist katıldı. Ulusal bir etkinlik olma yolunda ilerleyen ve bu sene ikincisi gerçekleştirilen KoroFest Denizli etkinliğine İzmir, Antalya ve Yalova illerinden 3 koroda dahil oldu.