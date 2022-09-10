Denizli-Muğla il sınırında meydana gelen orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, alan havadan görüntülendi.

Denizli-Muğla il sınırında meydana gelen orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, alan havadan görüntülendi.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi arasında kalan bölgedeki genç ormanlık sahada dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Denizli, Muğla, Antalya ve İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli çok sayıda kara ve hava aracıyla yoğun bir şekilde müdahale edildi. Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındığı açıklanan yangının, günün ağarmasıyla birlikte yeniden başlayan havadan müdahale sayesinde tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.

100 hektar küle döndü

Soğutma çalışmalarına devam ettiği bölgede yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Hummalı bir şekilde çalışmalar sürdürülürken, helikopterler de müdahaleye destek veriyor. Simsiyaha dönen bölgenin içler acısı durumu dron ile görüntülendi. Bölge halkından Sami Sağlam, yangına müdahale etmek için herkesin seferber olduğunu belirterek, “Yangın 3 köyün ortasında çıktı. Yangın var diye köye hemen gelerek yetiştik. Çok şükür yangını şu anda kontrol altına aldılar. Herkes yangın olduğu zaman hemen bölgeye koşar, biz de aynısını yaptık. Birçok yer böyle, 100 hektarlık bir alan küle döndü ve can kaybımız da şükür olmadı” dedi.