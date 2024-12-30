Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, üç aylar ve Regaip Kandili mesajında; Allah’ın bizlere ikramı, müminlerin baharı, Recep ayı ile üç ayların rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Rızasını kazanıp, dünya ve ukbamıza yön verme de önemli bir yeri olan bu mübarek mevsime bizleri yeniden kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz” dedi.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Müftü Pamuklu, “Allah (cc) hazretleri bazı mekanları diğer mekanlara üstün kıldığı gibi; bazı zamanları da diğer zamanlara üstün kılıp kıymetli eylemiştir. Bu kıymetli zamanlar, Cenab-ı Hakk’ın müminler için oluşturduğu, ruhen, fikren ve bedenen toparlanma mevsimidir. Öyle ki, Allah Resulü s.a.v. bu kutlu zaman diliminin ilk ayı olan Receb girdiğinde, “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bizler için bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” diye dua ederdi. Receb ayında iki mübarek gece vardır. Bunlardan biri Regaib, diğeri ise Miraç gecesidir. Regaib gecesi, İbadet ve taatin, hayır ve hasenatın Allah katında, ihsan ve ikramlarla karşılık bulduğu mübarek ulvi bir gecedir. Müminlerin için çok değerli bir fırsattır. Miraç gecesi alemlere rahmet efendimiz Muhammed (a.s)’ın, Mescidi haramdan, etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksaya götürüldüğü oradan da Hakkın katına çıkarıldığı, Cemalullah ile müşerref olduğu, nice müjdeler ile ümmetine döndüğü gecedir. Bu mübarek aylardan şabanı şerifte, mağfiret ve arınma vesilesi olan Berat Gecesi, Ramazan’ı şerifte ise bin aydan daha hayırlı olan, hakkı batıldan ayıran furkan, burhan; insanları dünya ve ahiret saadetine erdiren, hidayet kaynağı Kuran-ı Kerimin indiği kadir gecesi vardır” dedi.

“Bu değerli, paha biçilmez, ömür sermayesinin en nadide anlarını, en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” diyen Müftü Pamuklu, “Bugün alemi islam, hatta tüm insanlık, en müşkül dönemlerinden birini yaşamaktadır. Dini ve insani değerleri, alçakça ayaklar altına alan zalimlerin zulmü, arşı titretmektedir. Zalimler mukaddes canları ve beldeleri kana boğarken, cesaretini Müslümanların dağınıklığından, Kuran’ın ittihadından uzak kalmalarından almaktadır. Geliniz şu mübarek üç aylar da hayatımıza temiz, tefekkürlü bir sayfa açalım. Zulümleri ortadan kaldıracak bir şuura erişme gayretinde olalım. Cenabı Hakka tam bir iman ve teslimiyet ile, tevbe-i nasuh ile, kalbi selim ile yalvaralım. Nefsimizin ve neslimizin ihyası için, üsve-i hasene olan Allah resulünü rehber edinelim. Bu vesileyle, idrak edeceğimiz üç ayların, yeniden dirilişimize vesile olmasını, alemi İslam’ın tez zamanda felaha ulaşmasını, yüce Allahtan niyaz ediyorum. Rabbim, dinimiz, devletimiz, vatanımız için canını feda eden şehitlerimize ve cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Yüce Rabbimiz, bu mübarek gün ve gecelerde yaptığımız Salih ameller, dualar hürmetine, bizleri, Alem-i İslam’ı ve tüm insanlığı her türlü afetten, musibetten ve kötülükten muhafaza eylesin. Bizleri hem dünyada hem de ahirette rahmet, bereket, af ve mağfiretine nail eylesin. Üç Aylarınız ve Regaib Kandilimiz mübarek olsun”