DENİZLİ (İHA) – Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli Model Fabrika ve Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi ile sanayicilerimize destek olacağız" dedi.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Mart ayı meclis toplantısında DSO’nun yürütücülüğünü üstlendiği Model Fabrika, verimlilik, hibe ve teşvikler konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Kasapoğlu, sanayicilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, verimlilik ve destek mekanizmalarına odaklanmanın önemini vurguladı. Kasapoğlu, "Burası Denizli Sanayi Odası. Burası sanayicinin temsil edildiği en önemli kurum. Sıkıntıları anlattığımız kadar aslında bizler sanayicimize, şirketlerimize, üreticilerimize umut da vermeliyiz. Bugün sanayicilerimiz öncelikle verimlilik konusunu gündemlerinden düşürmemeli. İşletmelerimiz verimliliği ajandasının en tepesine yazmak zorunda. DSO olarak bu konuda; Model Fabrika ve Enerji Verimliliği Değerlendirme Merkezi ile sanayicilerimize destek olacağız. Bu zorlu süreçte değiştiremediğimiz birçok parametre var. Ama yapabileceğimiz de çok iş var" diyerek, sanayicilere umut ve motivasyon aşıladı.

Denizli Model Fabrika Direktörü Bilgehan Deniz Öztürk de toplantıda Denizli Model Fabrika faaliyetleri ve gelinen son durumun ele aldığı sunum ile devam etti. Model Fabrika’nın yalın üretim modellerinin uygulanması, stratejik yatırımlar ve eğitim vizyonu gibi temel hedeflerinden söz eden Öztürk, yerli üretimi güçlendirmeye yönelik stratejik adımlar, Model Fabrikaların önemi ve kriz dönemlerinde alınması gereken aksiyonlarla ilgili değerli bilgiler paylaştı.

Denizli Model Fabrikası’nın stratejik hedeflerinden birinin de üretim süreçlerinde mükemmelliği sağlamak olduğunu belirten Öztürk, katılımcıların, teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulamalarla da sürece dahil olmasının verimliliği artıracağına dikkat çekti. Yalın üretim yaklaşımına değinen Denizli Model Fabrika Direktörü Öztürk, model fabrikalarda yalın üretim prensiplerinin uygulandığını ve bu yaklaşımla verimliliğin, kaliteyi artırma ve israfı azaltma konularında önemli kazanımlar sağlandığını belirtti. Öğren Dönüş Programı ile eğitimlerin ardından katılımcılarla saha çalışmaları yapılacağını ve süreçlerin daha etkin hale getirileceğini vurguladı.