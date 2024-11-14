Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, devlet eliyle kumarın tabana yayılmasına tepki göstererek, "Kumarbaz nesiller yetiştiren bir iktidar olarak tarihe geçmek istemiyorsanız gereğini yapın" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, devletin kumar teşvik eden uygulamalarına dikkat çekerek, kumarın toplumsal yayılmasına karşı bir an önce önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Özelleştirilen Milli Piyango’nun ardından kumarın tabana yayılmaya başladığını ve gençler ile çocuklar arasında kumar alışkanlıklarının arttığını ifade eden Milletvekili Ün, “Kumar ne yazık ki toplumsal illet haline geldi. Kumarbaz nesiller yetiştiren bir iktidar olarak tarihe geçmek istemiyorsanız gereğini yapın. Kumarı tabana yayma politikası, toplumun her kesiminde etkisini gösteriyor. Hatta çocukların bile ellerinde kumar oynadığı basit oyunlar var. Devlet, insanların evlerinde aileleriyle eğlenmek amacıyla oynadıkları oyunları kumara dönüştürdü. Ve buna hizmet ediyoruz. Kumar, alt sınıflardan en üst sınıflara kadar herkesin hayatına girdi" dedi.

"Kumarbaz nesiller yetiştirmeyelim"

Milletvekili Sema Silkin Ün, hükümeti, acilen kumarın yayılmasını engellemeye yönelik adımlar atmaya davet ederek, "Toplumu, gençleri ve çocukları bu illetten kurtarmak için birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Eğer bu önergeye evet demezseniz, kumarbaz nesilleri oluşturan bir iktidar olarak anılacaksınız” dedi.

Milletvekili Ün, önergenin tekrar gündeme gelmesinin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu fırsatı değerlendirin, kumar sorunu üzerinde bir araştırma başlatalım ve sorunun çözümü için adımlar atalım" çağrısında bulundu.