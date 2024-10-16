Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, artan şiddet olayları ve suça karışan gençlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Türkiye’nin en büyük stratejik kaynağının genç nüfus olduğuna dikkat çeken Sema Silkin Ün, illerdeki kanaat önderlerine de seslenerek, “Karşıdan seyretmekte kararlı mısınız? Daha çok yurt yapmak, daha çok bina yapmak dışında bir derdiniz var mı? Varsa derdiniz bakın, gençlik elden gidiyor, ağır vebalini omuzlarınıza yükleyerek gidiyor” dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, son yıllarda artan şiddet olayları ve gençlerin suça karışmalarının önlenmesi için hayata geçirilmesi gereken iki öneri sundu. Sorunun çözümü için ruh sağlığı yasasının çıkartılması gerektiğini anlatan Sema Silkin Ün, kentlerdeki kanaat önderleri, vakıf yöneticileri ve hocalara da büyük görev düştüğüne dikkat çekti. Her gün ülkenin dört bir yanında yaşanan cinayet ve şiddet olaylarıyla hem ahlaki çöküşün, hem de kamu düzenine ilişkin zaafların ortaya çıktığı bir zamandan geçildiğine dikkat çeken Sema Silkin Ün, “Alarm veren hadiselerin sosyopsikolojik, ekonomik ve kriminal sebeplerinin araştırılıp gerekli önlemlerin alınması için verilen meclis araştırmasına destek vermeyi hem siyasi hem vicdani sorumluluk kabul ediyoruz. Çözüme dair iki çağrıda bulunmak istiyorum. İlki, ülkemizde hâlâ bir ruh sağlığı yasası çıkarılmış değil. Suça bulaşan gençlerin birçoğunda psikolojik bozukluklar olduğunu biliyoruz, bağımlı gençlerin hemen hemen tamamının psikolojik sebeplerle bu illete bulaştıklarını biliyoruz. Gelecek Partisi olarak üç yıl önce, kendisi de psikolog olan genel başkan yardımcımız tarafından hazırlanan "aile, bebek, genç, aile" döngüsündeki psikolojik sağlık ve takip sistemi önerimizi, ruh sağlığı yasası taslağımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu suçlu çocukların da bir anne-babanın evladı olduğunu unutmamak çözümün başlangıcı noktasında bize bir işaret veriyor” dedi.

“En büyük kaynağımız genç nüfus”

Körfez ülkeleri için doğal kaynaklar, Avrupa ülkeleri için sanayi ve üretim üsleri en büyük stratejik güç ise Türkiye için de en güçlü stratejik kaynağın insan kaynağı ve genç nüfus olduğuna dikkat çeken Milletvekili Sema Silkin Ün, “Yaşanan olaylar ve toplumun gittiği istikamette gösteriyor ki en büyük gücümüz genç nüfusumuz, en büyük tehdidimiz olmak üzere. Böylesi bir tehdidi sadece ve sürekli pansuman tedbirlerle mi konuşacağız? Sorunumuz sistemiktir, bozulan sistem ahlak başta olmak üzere toplumsal ifsat ve tahribat boyutlarını da artırmıştır ve bu anlamda ikinci çağrım bu ülkenin manevi mimarlarının makamlarında şimdilerde oturanlara, hocalarımızadır. Sizi hiç rahatsız etmiyor mu bu olup bitenler? Uyuşturucu ve suç batağına saplanan her bir gencimizde payınız olduğunu düşünmüyor musunuz? Bulunduğunuz mahallelerde genç kızların kafası kesiliyor, hiç sorumluluk duymuyor musunuz? Karşıdan seyretmekte kararlı mısınız? Daha çok yurt yapmak, daha çok bina yapmak dışında bir derdiniz var mı? Varsa derdiniz eğer bakın, gençlik elden gidiyor, ağır vebalini omuzlarınıza yükleyerek gidiyor” ifadelerini kullandı.