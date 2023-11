DENİZLİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Başkanı Mehmet Ali Yılmaz öncülüğündeki Denizli MHP heyeti, TBMM Grup Toplantısına katılarak, parti genel merkezinde ziyaretler gerçekleştirdi.

MHP Denizli Başkanı Mehmet Ali Yılmaz öncülüğündeki Denizli MHP heyeti, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin başkanlığında yapılan TBMM Grup Toplantısına tam kadro katılım sağladı. Başkan Yılmaz’ın yanı sıra heyette Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, TÜRKAV Denizli Şube Başkanı Murat Aydınlı, Kamu-Sen Başkanı Emre Erdoğan, MHP ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, demokraside kriz olmadığını belirterek, “Kriz demokraside değil, Türkiye’ye karşı muhalefet mevziisinde buluşan kimlik kaybına uğramış partilerdedir. Demokrasi cahillerinin denetimsiz ve dengesiz beyanları, ciddiyetsiz ve cibilliyetsiz bir içeriktedir. Partisinin büyük kongresinde arkadaşlarına kahrolun diye çıkışan İYİ Parti Başkanı’nın, bu defa da Müslüman ve Arap ülkelerine aynı üslupla yaklaşması utanç verici bir skandaldır. Geçen hafta bize yönelik, canını cebine koyar Gazze’ye gidersin, sözlerine de şaşırmamak elimizde değildir. Bizde para gibi, cüzdan gibi, çek karnesi gibi cebe koyulacak can değil, gerektiği taktirde feda edilecek can vardır; bu can da Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bin defa helaldir. Şaibeli paraları cebe indirenlerin canı da cebe koyma önerisi yakayı ele veren kötü alışkanlıkların bir nevi itirafıdır ve sahibini de rezil etmeye yeterlidir” ifadelerini kullandı.

“Artık yeni yüzyıl, bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Terörü hayatımızdan söküp çıkarmanın vakti gelmiştir. Terörle mücadele, devletin meşru güçlerinin bütün imkânlarıyla etkili ve amansız bir biçimde yürütülecektir, başarı ise kesinlikle alınacaktır. Bu mücadelede, bölge halkı ile teröristler arasında gerekli ayrım yapılacak ve Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK’nın baskı ve terörüne karşı muhakkak korunacaktır. Bunun yanı sıra, yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi için çok geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri devamlı planlanıp hayata geçirilecektir. Bölgede devlet otoritesi mutlak şekilde tesis edilecek, kamu hizmeti makamını etnik tahrikler için kullanan yerel yöneticiler her zaman olduğu gibi karşılarında yine devleti ve kanunları bulacaktır”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bölücülüğün ve terörsevicilerin meydan okuma yeri olmadığının altını çizen Bahçeli, “Menfur ve menhus emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları ve coğrafi bütünlüğü içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların doğrudan karşılarında bulacağı kudret büyük Türk milletidir ve onun sevdalısı olan Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkan Vekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan’ın isabetli sözleri aynısıyla bizim de sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir; saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür” dedi.

Filistin’in güvenliğinin Türkiye’nin güvenliği olduğunu dile getiren Bahçeli, “Biz güvenlik haklarımızdan, din kardeşlerimizin inanç ve insan haklarından taviz veremeyiz, vermeyeceğiz. Sözlerime son vermeden önce, her ihtimalin hesaba katılarak tetikte ve teyakkuzda olmamız gerektiğini tekrar ifade ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Unutulmasın ki, Mescid-i Aksa’yı çok özledik, zalimlere karşı da öfkeyle ayaktayız” ifadelerini kullandı.

TBMM’de MHP Grup Toplantısına iştirak eden MHP Denizli İl Teşkilatı üyeleri, daha sonra MHP Genel Merkezine geçerek, burada bir dizi temas ve ziyaretler gerçekleştirdi.