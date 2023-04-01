MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlatılan ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği’ programı çerçevesinde Denizli MHP teşkilatı depremden etkilenen vatandaşlar için iftar yemeği düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla depremden etkilenen iller ve deprem sebebiyle göç alan illerde ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği’ temalı iftar programları başlatıldı. Bu çerçevede MHP Denizli İl Teşkilatı, Başkan Mehmet Ali Yılmaz önderliğinde depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenledi. Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde düzenlenen programa; MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“6 Şubat sabahından bu yana yaralarımızı sarmakla meşgulüz”

Deprem bölgesinde ve diğer kentlerde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, “Bugün Denizli’ye ziyaret gerçekleştirdik. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla böyle bir program düzenlendi. Bu program dün Osmaniye’de vatandaşların yoğun katılımı ile başladı. Bugünde Denizli’de depremzedeler ve bu şehrin halkıyla ikinci iftarımızı gerçekleştirdik. Bu programlar Ramazan ayı boyunca sürecek. Depremzedelerin yoğun bir şekilde bulunduğu şehirlerde mümkün olduğunca iftar programlarını tekrar edeceğiz. MHP’li yetkilerimizde bu programlarda yer alacak. 6 Şubat sabahından bu yana yaralarımızı sarmakla meşgulüz. Depremin ardından tüm MHP teşkilatı depremzedelerin yanında yer aldı. Depremzedelerin yaraları sarılana kadar 11 ilimizden ayrılmayacağız. Bu iftar programları 15 binden fazla olan şehirlerde ilk önce planladı. Daha sonra diğer illerde de aynı şekilde yapılmasına karar verildi” dedi.

Depremzedeler için düzenlenen programın çok anlamlı olduğunu belirten MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla ‘Bereket Sofrasında Gönül Birliği’ temasıyla depremden etkilenen vatandaşlarımız için iftar programımızı düzenledik. Her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanında olarak yaraları hep beraber saracağız. Çok güzel bir katılım var, halkımız ve depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek programı gerçekleştirmek bizi çok mutlu etti. Tüm teşkilatımız 81 ilde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor, iftar programlarımız devam edecek” dedi.