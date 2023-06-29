Denizli Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Teşkilatı, il binasında bir araya gelerek bayramlaştı.

Denizli’de MHP teşkilatı partinin il binasında bayramlaşma programı düzenledi. Programa ilçe teşkilatlarının başkanları da eşlik etti. Programda konuşan MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Yılmaz, “Milliyetçi Hareket Partisi Denizli teşkilatları olarak Denizli halkının, hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk ve afiyet getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Biz Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’den aldığımız emir ve talimatlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel merkezimizin işaret ettiği üzere 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel yönetimler seçimleri için aynı inançla çalışmalara devam edeceğiz. Bayramın ülkemizde güzelliklere vesile olmasını diliyoruz, Allah’ım bir daha milletimize afet yaşatmasın inşallah. Bu vesileyle herkese sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.