Denizli Büyükşehir Belediyesi iftar sofrası geleneğini Muratdede Mahallesi’ne taşıdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası geleneği Muratdede Mahallesi’nde kuruldu. Yeşilyurt Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, binlerce vatandaş katıldı. Mahalle sakinlerinin ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler vatandaşlarla birlikte dua edip oruçlarını açtı.

“Bu güzelliklerimiz artarak devam edecek”

Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Allah’ıma hamdolsun, bizi yine iftar sofrasına buluşturdu. Bu güzelliklerimiz artarak devam edecek inşallah. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gece çok özel bir gece. Bu gece bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ve bu geceyi çok güzel bir şekilde geçirmek gerekiyor. Bu mübarek gece herkes için, şehrimiz için, ülkemiz için dua edelim. İşte 11 ili etkileyen bir afet yaşandı, Allah’ım tekrarından korusun. Orada ilk günden itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesi ve devletimizin tüm kurumları seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz hala orada çalışıyor. Her gün orada da iftar ve sahur yemeği veriyoruz” diye konuştu.

19 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Denizli’de misafir edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini saat 16.30’da 29 Ekim Bulvarı’na beklediklerini söyledi. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Zolan, tüm vatandaşlara şeker tadında bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.