Denizli Demokrasi Platformu, Cumhuriyet’in 101. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesince 29 Ekim Salı günü Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü etkinliği gerçekleştirecek. Platform Sözcüsü ve Denizli Barosu Başkanı Av. Ufuk Kök, tüm Denizli halkını Cumhuriyet Yürüyüşü’ne davet etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli Demokrasi Platformu, Cumhuriyet’in 101. Yılında Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirecek. Platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü öncesinde Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde basın açıklamasında bulundu. Geleneksel hale getirdikleri Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşü’nü bu yıl da Cumhuriyet’e yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini ifade eden Denizli Platform Sözcüsü ve Denizli Barosu Başkanı Av. Ufuk Kök, “Cumhuriyet, tarih boyunca devletler medeniyetler kurmuş, hak ve adaleti insanlığa öğretmiş büyük bir milletin son kalesidir. Cumhuriyet bizlere korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanettir. Aynı zamanda Cumhuriyet, yeni bir mücadelenin de başlangıcıdır. Bu yeni mücadelede düşman artık asker değildir. Düşman yoksulluktur, cehalettir, geri kalmışlıktır. Cumhuriyet, yurdun her yerine yayılacak olan aydınlığın ilk adımıdır. Cumhuriyet alın teridir, gözyaşıdır, emektir” dedi.

Bu yılda Cumhuriyete yakışır bir şekilde etkinlik gerçekleştireceklerini ve Denizli halkını davet eden Denizli Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ufuk Kök, “29 Ekim 2024 Salı günü saat 19.00’da Atatürk Stadyumu önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve günün anlam ve önemi ile başlayacak olan yürüyüşümüz Lise Caddesi yönünden Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İnönü Caddesi, İstiklal Caddesi güzergahından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na geçilerek Çınar Meydanı’nda son bulacaktır. Tüm Denizli halkını geleneksel hale getirdiğimiz Fener Alayı Cumhuriyet Yürüyüşümüze davet ediyoruz” şeklinde konuştu.