Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Denizli Kitap Fuarı 27 Ekim Pazar günü sona erecek. Son 3 gününe giren Denizli Kitap Fuarı’nda yazarlar yine söyleşi ve imza günleriyle fuara renk katmaya devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’ncisini düzenlediği ve 18 Ekim 2024’te kapılarını açan Denizli Kitap Fuarı son 3 gününe girdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda 1 haftada 7’den 70’e yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Denizli Kitap Fuarı, 27 Ekim 2024 Pazar günü akşamı sona erecek. Bu kapsamda Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de birbirinden değerli yazarları ağırlayacak kitap fuarının yine ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. 25 Ekim Cuma Füsun Önal, Cihat Yaycı, Saniye Bencik Kangal ve Balçiçek İlter’i konuk edecek fuar, 26 Ekim Cumartesi Cezmi Ersöz, Saygı Öztürk, Ali Demirsoy, Tarık Tufan, Tansu Özcan, 27 Ekim Pazar günü ise İclal Aydın, Yekta Kopan, Serhat Yabancı ve Zeynep Oral ile çok sayıda edebiyatçıyı ağırlayacak. Toplamda 325 yazar ve 150 yayınevinin katıldığı fuarla ilgili ayrıntılı programa denizlikitapfuari.com adresinden ulaşılabilecek.

Sık sık fuarı ziyaret ederek yazarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, edebiyatın kalbinin Denizli’de attığı çok güzel bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Hemşehrilerinin fuara çok yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, organizasyonun son 3 gününe girdiklerini hatırlatarak birçok yazarın Denizlililerle buluşmaya devam edeceğini işaret etti. Geleceğe umutla bakılan, güler yüzlü insanların yaşadığı bir şehir için yola çıktıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Yarınlarımızın sahibi çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bilimin ışığında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.