Denizli Büyükşehir Belediyesinin gelenekselleştirdiği Kitap Fuarı, 7’nci kez kapılarını açacak. 18-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Kitap Fuarı’nın onur konuğu ünlü yazar Ahmet Ümit olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’nci kez düzenleyeceği Kitap Fuarı, 18-27 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda yapılacak Kitap fuarı her gün sabah saat 10.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar ziyaret edilebilecek. Fuarın onur konuğu ise ünlü şair ve yazar Ahmet Ümit olacak. Eserleriyle ses getiren usta yazar Ahmet Ümit, fuarda okuyucularıyla bir araya gelerek merak edilen soruları da yanıtlayacak.

Denizli’de yüzlerce yazar ile yayınevinin katılacağı fuarda imza günleri, panel ve söyleşiler düzenlenecek, şair ve yazarlar hayranlarıyla buluşacak. Türkiye’nin en ünlü yazarlarının ağırlanacağı fuarda ayrıca Denizlili yazarlar da yer alacak.