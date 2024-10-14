Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7’nci kez düzenleyeceği Kitap Fuarı, 18 Ekim’de kapılarını açacak. Yüzlerce yazar imza günü ve söyleşilerle 325 yazar ve 150 yayınevinin katılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’nci kez düzenleyeceği Denizli Kitap Fuarı, 18 Ekim 2024 Cuma günü kapılarını açacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda gerçekleşecek Denizli Kitap Fuarı’na bu yıl 325 yazar ve 150 yayınevi katılacak. Yüzlerce yazar ile yayınevinin yer alacağı fuarda imza günlerinin yanı sıra söyleşiler de düzenlenecek. Onur konuğu Ahmet Ümit’in olacağı fuara Coşkun Aral’dan Banu Avar’a, Cezmi Ersöz’den Ayşe Kulin’e Türkiye’nin en ünlü edebiyat sanatçıları katılacak. 27 Ekim 2024 Pazar gününe kadar sabah saat 10.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar ziyaret edilebilecek fuarda Denizlili yazarlar da yerini alacak.

Açılış töreni 18 Ekim Cuma Saat 11.00’de

Fuarın açılış töreni 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 11.00’de yapılacak. On gün boyunca açık kalacak fuarda, Ahmet Ümit, Yekta Kopan, Ünsal Ünlü, Merdan Yanardağ, İclal Aydın, Işık Öğütçü, Füsun Önal, Erol Mütercimler, Ercan Kesal, Coşkun Aral, Cihat Yaycı, Cezmi Ersöz, Banu Avar, Balçiçek İlter, Ayşegül Aldinç, Ayşe Kulin, Anooshirvan Miandji, Mustafa Balbay, İpek Ongun, Engin Alan, Ali Lidar, Sinan Akyüz, İhsan Eliaçık, Timur Soykan, Celal Şengör, Nurullah Genç, Vehbi Vakkasoğlu ve Ataol Behramoğlu gibi ünlüler okurlarıyla buluşacak. Fuarla ilgili tüm detaylara Denizli Kitap Fuar’ı internet sayfasından ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresi ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Denizli kitapla buluşacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, spor, sanat ve kültürle anılan bir Denizli için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tüm hemşehrilerini 18-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecekleri Denizli Kitap Fuarı’nı ziyaret etmeye davet eden Başkan Çavuşoğlu, “Yüzlerce yazar ve yayınevi fuarda halkımızla bir araya gelecek. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz kitapla buluşacak. Fuarımızın şehrimizin kültürel yaşamına büyük katkı sunacağına inanıyor, bu güzel organizasyonun başarılı geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.