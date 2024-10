Denizli Büyükşehir Belediyesi dar gelirli vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için ikinci kent lokantasını da hizmete açtı. 3. Kent Lokantası müjdesini de paylaşan Başkan Çavuşoğlu, “Bu sayı her geçen gün artacak ve şehrin birçok noktasına ulaşacağız” dedi.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için ikinci kent lokantasını da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede hizmete açtı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Başkan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun projelerinden biri olan kent lokantasının sadece İstanbul’da değil, ülkenin farklı kentlerinde de açıldığını belirterek Denizli’de de ikinci şubeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yunusemre Mahallesi’nde düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, önceki dönem Denizli Belediye Başkanı Hasan Gönüllü ve Ali Aygören, ilçe belediye başkanları, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul’da başlatılan Kent Lokantasının sadece İstanbul’da değil ülkenin farklı kentlerinde de açıldığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Sayın Ekrem Başkanımızı burada bir kez daha hatırlamak ve ona bir merhaba yollamak istiyorum. Doğru yaptığınızda ve doğru noktalara dokunduğunuzda, gerçekten halk için çalıştığınızda, başlatmış olduğunuz bu projeler Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor. Ekrem Başkanla ilgili yargı sopasıyla bir dizayn çabası içerisine girmeye çalışanların bilmesi gerekir ki; gerçeği, doğruyu ve hakla haklının yanında olanlara sallamış olduğunuz sopanın faydası olmaz. Halkımız Ekrem Başkanı, bizler de dahil olmak üzere asla yalnız bırakmaz. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Aynı şekilde önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de yine bu şekilde bir zorla getirme kararı alınması da, gerçekten yargının bugün içine düşmüş olduğu durumu da çok net ve açık bir şekilde maalesef gösteriyor. Talimatı, yargı almaya başladıktan sonra artık tuzun koktuğu yere gelmişiz demektir. Bugün buradan bir kez daha kendimin de mensubu olduğu yargı teşkilatına hakkın yanında olması gerektiğini ve bir dizaynın bu şehre, bu ülkeye, hiç kimseye faydası olmayacağını da bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu’ndan 3. Kent Lokantası müjdesi

Kısa bir süre içerisinde 3. Kent Lokantasını açacaklarının müjdesini veren Başkan Çavuşoğlu, “3. Kent Lokantamızı 15 Mayıs Mahallesi’nde Atatürk Caddesi ile Kayalık Caddesi’nin kesiştiği yerde faaliyete alacağımızın da bilinmesini istiyorum. Bu sayının her geçen gün artacağına, şehrin birçok noktasına dokunur hale geleceğinin de bilinmesini isterim” dedi. Başkan Çavuşoğlu, “Mutlu insanların şehri sadece bunlarla olmuyor. Mutlu insanların şehri geçmişinden geleceğe giden köprünün, geleneklerin ve görenekleriyle beraber değerlerinin sahip çıkılması ile oluyor. Bu yolculukta, bu sene Cumhuriyet Bayramımızı bir hafta boyunca sürecek etkinlilerle coşku içinde kutlayacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Down Kafe hizmetine devam edecek

Konuşması sırasında, aynı noktada hizmet veren Down Kafe’de çalışan down sendromlu çocukları sahneye davet eden Başkan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yerimizin bir özelliği daha vardı ve burası Down Kafe idi. Yanımda, burada çalışan kardeşlerimiz var. Yolculuğumuzda yine bir şey değişmeyecek. Tesisimiz kent lokantası olarak hizmet verirken bu kardeşlerimiz yine bizimle beraber olacak ve tesisimiz Down Kafe olarak da hizmete devam edecek. Bu şehrin tüm yaşayanları bizim birer kardeşimiz. Engelli kardeşlerimizin de mutlu olacağı bu şehrin, bu dokunun hep beraber yürütülmesi bizim açımızdan önemli. Bu hizmetlerin daha güzelleriyle buluşmak ve bu şehrin insanlarının mutlu olduğu bir şehri daha da büyütmek dileğimle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.” Konuşmanın ardından tesis dualarla açıldı. Kurdele kesimi sonrası Başkan Çavuşoğlu, portre karikatür sanatçısı Ali Şur tarafından tesisin duvarına yapılan down sendromlu çocukların karikatürlerinin bulunduğu eserin açılışını da yaptı. Bir süre eseri inceleyen Başkan Çavuşoğlu daha sonra vatandaşlarla birlikte mercimek çorbası, misket köfte, pilav ve yoğurttan oluşan günün menüsünü yedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi geçen ay ilk kent lokantasını otogarda hizmete açmıştı.