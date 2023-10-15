Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel bir program düzenledi. Denizli’nin Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine hızlı bir şekilde yol aldığını vurgulayan Başkan Zolan, “Denizli’miz verilen görevi yerine getirmiş, emanete sahip çıkmıştır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, Benim Mahallem Projesi kapsamında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılına özel bir program düzenledi. Katipoğlu Düğün Salonu’nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Ahmet Algün’ün kahramanlık türküleri seslendirdiği programda davetliler Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı coşkusunu doyasıya yaşadı. Başkan Zolan’ı Türk bayrakları ile karşılayan katılımcılar hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı söyledi. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarla birlikte pek çok başarılı projeye imza attıklarını söyledi. Başkan Zolan, “Sizlerin gayreti, yeteneği ve çabası sizleri daha da güzel yerlere ulaştıracak. Cumhuriyetimizin 100. yılında parmakla gösterilen noktadasınız. Her türlü imkanımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” diye konuştu.

Denizli görevini yerine getirdi

Başkan Zolan konuşmasını “Bize düşen, Cumhuriyetimizin, vatanımızın, toprağımızın ve bayrağımızın ilelebet payidar kalması için gece gündüz çalışmaktır. Denizli’miz Atatürk’ümüzün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine hızlı bir şekilde yol alıyor. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine hep beraber el ele koşmaya devam edeceğiz. Denizli’miz verilen görevi yerine getirmiş, emanete sahip çıkmıştır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.