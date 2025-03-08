Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil sektöründe emek veren kadınları ziyaret ederek, onların bu özel gününü anlamlı etkinliklerle taçlandırdı. Emekçi kadınlar, profesyonel eğitmenler eşliğinde zumba yaparak stres atarken, müziğin ritmiyle neşeli anlar yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında tekstil sektöründe çalışan emekçi kadınlarla bir araya geldi. Nakosan Tekstil, Aysu Tekstil ve Nesa Tekstil’de düzenlenen etkinliklere Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, yürütme kurulu üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın da eşlik etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, kadın çalışanların emekleri takdir edildi. Program kapsamında, kadınlar için özel olarak düzenlenen Zumba etkinlikleri büyük beğeni topladı. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran kadınlar, eğlenceli anlar yaşarken, aynı zamanda spor yaparak sağlıklı bir gün geçirme fırsatı buldu.

Kadınlardan teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, kadın emeğinin önemine vurgu yaparak, "Kadınlarımızın toplumda daha güçlü, daha aktif ve hak ettikleri yerlerde olmaları için her zaman yanlarında olacağız. Kadınların emeği ve mücadelesi bizler için çok kıymetli. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun" dedi. Etkinliklerde kadın çalışanlara günün anısına hediye takdim edilirken, program coşkulu anlarla sona erdi. Kadınlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini diledi.

Kadın mahkumlar unutulmadı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinliklerin bir diğer ayağı da

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirildi. Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği ziyaret ve özel programda tutuklu ve hükümlü kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hem spor yaptı, hem de Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının sahne aldığı müzik şöleninde doyasıya eğlendi.