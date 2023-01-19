Türkiye kekik ekim alanlarının yüzde 86’sına sahip olan Denizli’den, 2021 yılında gerçekleşen 25 bin tonunun üzerindeki üretimle 66 milyon dolar ihracat yapıldı.

Türkiye kekik ekim alanlarının yüzde 86’sına sahip olan Denizli’den, 2021 yılında gerçekleşen 25 bin tonunun üzerindeki üretimle 66 milyon dolar ihracat yapıldı.

1990’lı yıllardan önce ticareti yapılan kekiğin tamamı doğadan toplama yoluyla elde edilmekte iken, Denizli’de kekiğin tarla yetiştiriciliğine geçişi ilk defa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 1992 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen kekik fidelerine dayanıyor. Denizli, Türkiye kekik ekim alanlarının yüzde 86’sını elinde bulunduruyor.

Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekik, ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler dış ticareti içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. Son yıllarda üretim alanları 200 bin dekar, üretim miktarı 25 bin ton üzerine çıkan Denizli’de, 2021 yılında üretilen kekik ve kekik yağının ihracatından yaklaşık 66 milyon doları gelir elde edildi. Denizli’de üretilen kekikler başta ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.