Kekikte dünyanın yüzde 75’ini, Türkiye’nin ise yüzde 85’ini üreten bir şehir olan Denizli’de yeni hasat sezonu büyük umutlarla başladı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Belenardıç Mahallesi’nde ilk kekik hasadı gerçekleştirildi. Hasat törenine Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, şube ve ilçe müdürleri ile teknik personellerin yanı sıra çiftçiler katıldı.

Hasat etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, “Ticareti yapılan kekiğin önemli bir kısmı doğadan toplanmakta iken, özellikle 2000’li yıllardan sonra İzmir kekiği olarak bilinen türünün Denizli’de tarla yetiştiriciliğine geçilmesi ile kekik üretiminde önemli değişimler yaşanmıştır. 2022 yılında ilimizde yaklaşık 200 bin dekar alanda kekik üretimi gerçekleştirilmiş olup, Güney, Pamukkale, Buldan, Bekilli ve Çal ilçelerimiz üretimin en yoğun yapıldığı yerlerdir. Ekim alanlarının yüzde 30,6’sına sahip olan Pamukkale ilçemiz üretimin yüzde 30’unu karşılamaktadır. Belenardıç Mahallesi’nde 164 üreticimiz tarafından 6 bin 280 dekar alanda kekik üretimi gerçekleştirilmektedir” dedi.

“Denizli’yi tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz”

Son yıllarda kekik ihracatında Pirolizidin Alkalaidleri (PA) içeren yabancı otların ürün içerisine karışmasından kaynaklanan pazarlama sorunları yaşandığına işaret eden Çınar, “Bunun önüne geçebilmek amacıyla 2022 yılında İhracata Yönelik Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği projesi uygulamaya başladık. Buradaki amacımız yabancı ot mücadelesine özen gösteren çiftçilerimizin ürünlerini daha rahat pazarlayabilmesini hedefleyen Pestisit ve PA analizleri ile desteklenen kontrollü üretim projesidir. Bu projede amacımız, başarılı olan çiftçilerimizin ürünlerini pazarlamalarını kolaylaştırmak ve sektörün PA içermeyen hammaddeye ulaşmalarını sağlamaktır. İl Müdürlüğü olarak dünya kekik üretiminin başkenti olarak anılan Denizli’yi tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevedeki çalışmalarımızda bizlere destek sağlayan Büyükşehir Belediyemize, Pamukkale Belediyemize, Denizli Ticaret Borsamıza ve Ege İhracatçı Birliklerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kekik konusunda daha çok çalışmalıyız”

Denizli’nin kekik konusunda dünyanın bir numarası olduğunu kaydeden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de zirvede olanların çektiği zorluklara dikkat çekerek; “Kekik konusunda daha çok çalışmamız gerekiyor. Kekik dünyaya daha önce İzmir markası olarak gidiyorken, Pamukkale Belediyesi olarak kekiğe coğrafi işaret tescil belgesi aldık. Bundan sonra dünyaya ‘Denizli Kekiği’ olarak adını duyurdu. Bunun sonucunda fiyat politikasına ciddi katkı sağlandı. Bizim hedefimiz ve gayemiz bir numara olduğumuz hususlarda, bulunduğumuz konumu korumak ve farklı alanlarda da bir numara olmak için çalışmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen İlçe Kaymakamı Uğur Bulut ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de en fazla kekik üretiminin olduğu yerdeyiz. Geçen sene itibarıyla kekikteki arzu edilmeyen fiyat dalgalanmalarını hep beraber bizde gözlemledik. PA’nın kekik için son zamanlarda ne kadar önemli olduğunu da öğrenmiş olduk. Buradan tüccarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Kekik üreticilerimize destek olarak, onları üretime küstürmeyelim. Bunun sürdürülebilir olması için bu çok önemlidir. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen kekik hasadının hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Konuşmaların ardından kekik üreticileri ile birlikte sektörün sorunları ve çözümlerine yönelik istişarede bulunuldu.