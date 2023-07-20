Dünyanın kekik bahçesi olan ve bu alanda ‘Coğrafi İşaret’ tescili bulunan Denizli’de, yeni hasat sezonu devam ediyor.

Dünyanın kekik bahçesi olan ve bu alanda ‘Coğrafi İşaret’ tescili bulunan Denizli’de, yeni sezon ürünlerin hasadı sürüyor. Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi başta olmak üzere çevre bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler biçilmeye devam ediliyor. Traktörlerin arkasındaki makineyle tarlalardan biçilen kekikler kurutma işlemi için iki gün bekletildikten sonra toplanarak patozla dövülüp çuvallara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı arasında yer alan kekik, aroması ve tadıyla alıcılara ulaştırılıyor.

Türlübey Mahallesi’nde kekik üreticisi Himmet Taşkıner, “Ben kekik ve ceviz üretimi yapıyorum. Yağışların çok olmasından dolayı yüzde elli zarardayım. On yıldır kekik yetiştiriyorum” dedi.

Kekik hasadının çiftçilere hayırlı olmasını temenni eden Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yüzde otuz ila yüzde elli oranında verim kaybı var. Bu tüm ürünlerde de geçerli. Bizzat sahada bunu gözlemliyoruz. Çiftçimize, üreticimize sahip çıkalım, ezdirmeyelim. Çiftçi kardeşlerimizde ürünlerine sahip çıksınlar. Ülkemizin en kaliteli kekiği bu topraklarda yetişiyor. Üstelik bu yıl kekik üretimi azaldı. Elimizdeki ürüne sahip çıkalım, değerini bulmadan asla satmayalım” diye konuştu.