Denizli Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçede yüzde 50 hibe ile destekleyeceği 133 tonluk Macar fiği tohumu için çiftçilerin müracaatları başladı. Kırsala verdikleri destekten çiftçi ve üreticinin kazandığını vurgulayan Başkan Zolan, dolaysıyla bundan da Denizli’nin ve ülkenin kazançlı çıkacağını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hayvancılık yapan üreticilerin maliyetlerinin düşürülmesinde büyük etkisi olan Macar fiği bitkisinin tohumu için Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü ile geçen ay protokol imzalamıştı. Protokolün ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin söz konusu desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler için müracaatlar başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibe ile destek vereceği projeden Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerindeki bin 330 üretici faydalanacak. Toplam 133 ton sağlanacak tohum desteği için çiftçiler müracaatlarını 10 Ağustos 2023’e kadar bağlı bulundukları ilçelerin tarım müdürlüklerine yapacak. Başvuruların ardından yapılacak inceleme sonrası tohum dağıtım işlemleri başlayacak. Toplam 133 ton Macar fiği tohumunun 17 ilçedeki toplam 13.300 dekar alana ekilmesi öngörülüyor.

Üreticinin maliyeti düşecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretmenin çok kutsal bir iş olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılık desteklerinin her geçen gün artarak sürdüğünü söyledi. Kırsala verdikleri destekten çiftçi ve üreticinin kazandığını dolaysıyla bundan da Denizli’nin ve ülkenin kazançlı çıktığını vurgulayan Başkan Zolan, “Bu projemizle hayvancılıkla uğraşan insanımızın kaba yem ihtiyacı karşılanacak ve yem maliyeti düşecek. Kendi yemini sağlayan üreticimizin maliyeti düşecek ve daha çok kazanacak” dedi.

Çiftçi ve üretici desteklerinin süreceğini kaydeden Başkan Zolan, projenin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.