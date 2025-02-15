Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Sevindik Mahallesi sakini kadınlara afet farkındalık ve narkotik eğitimi verildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından yürütülmekte olan Benim Mahallem projesi kapsamında Sevindik Mahalle Meclisi katılımcılarına eğitim verildi. Merkezefendi Belediyesi Sevindik Kadın-Çocuk Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Fercem Erbay, Sevindik Mahalle Muhtarı Bülent Koçyiğit ve davetliler katıldı. AFAD eğitmenleri Ebru Yapan, Mehmet Öneri, Zeycan Eser ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir ile polis memurları Mehmet Kılboz ve Ece Kılınç tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantıda, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler, korunma yöntemleri, uyuşturucu madde bağımlılığının zararları, çeşitleri ve mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitim çalışmaları sırasında, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından su tasarrufuna yönelik yardımcı aparatlar da dağıtılarak çevresel farkındalığın artırılması hedeflendi.

“Eğitim çalışmalarımız aralıksız sürecek”

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, karşılıklı fikir alışverişi ile var olan sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için gayret ettiklerini anlattı. Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Marım, özellikle uyuşturucu ile mücadele, suyun tasarruflu kullanımı, deprem ve afetlere yönelik farkındalık çalışmaları ile bilinçlendirme çalışmaları için bir araya geldiklerini söyledi. “Marım, “Hep birlikte daha iyi bir hayatı nasıl kurabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Kadınlarımızın bilgi ve bilinçle donatılması, ailelerinden başlayarak tüm topluma olumlu etkiler sağlayacaktır. Kent Konseyi olarak, eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam edecek ve Denizli’miz için daha bilinçli, daha güçlü bir gelecek inşa etmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.