Denizli’de jandarma ekipleri Kasım 2022 ayında asayiş olaylarının yüzde 99’unu aydınlatarak bir çok başarılı operasyona imza attı.

Denizli’de jandarma ekipleri Kasım 2022 ayında asayiş olaylarının yüzde 99’unu aydınlatarak bir çok başarılı operasyona imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Kasım 2022 ayında icra edilen asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerini açıkladı. 382 asayiş, 133 kabahat, 596 takibi gereken, 51 kaçakçılık, 19 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam bin 184 olay meydana geldiği ve meydana gelen olayların bin 174 olmak üzere 99’u aydınlatıldığı belirtildi. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 40 bin 305 kişi ile 10 bin 502 aracın sorgulaması yapılarak, 237 aranan şahıs, 1 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 9 şahısın bulunduğu aktarıldı. Bu çalışmalarda 13 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet kesici suç aleti ele geçirildi.

Jandarma, trafik uygulamalarında ise "36 bin 392 araç kontrol edilmiş, 27 bin 681 araç, 23 bin 179 kişinin sorgulaması yapılmış, bin 957 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 812 bin 196 TL cezai işlem uygulanmış, 18 aranan araç, 38 aranan şahıs yakalanmış, 88 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 466 araç trafikten men edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Kaçakçılık ve uyuşturucuya geçit yok

Jandarma 51 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 223 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişinin tutuklandığını, 219 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ve bin 080 gram kubar esrar, 9 gram eroin, 130 gram metamfetamin, 23 adet hap ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini açıkladı. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 1 adet av tüfeği, 6 bin 442 litre şarap, 2 tane araç, 192 adet cinsel içerikli içecek, 1 adet lahit ve 27 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Ay içerisinde 3 FETÖ VE PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edildi, icra edilen faaliyetlerde 2 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.