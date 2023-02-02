Denizli’de jandarma ekipleri, Ocak 2023 ayında asayiş olaylarının yüzde 99’unu aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli’de jandarma ekipleri, Ocak 2023 ayında asayiş olaylarının yüzde 99’unu aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ocak 2023 ayında icra edilen asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerini açıkladı. 385 asayiş, 68 kabahat, 692 takibi gereken, 61 kaçakçılık, 8 siber ve 6 terör olayı olmak üzere toplam bin 220 olay meydana geldiği ve meydana gelen olayların bin 215 olmak üzere 99’u aydınlattı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 33 bin 840 şahıs ile 11 bin 071 aracın sorgulaması yapılarak, 409 aranan şahıs, 4 aranan araç yakalandığı ve kayıp olarak aranan 13 şahıs bulunduğu aktarıldı. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde; 5 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet kesici/delici suç aleti ele geçirildi.

Ay içerisinde 6 FETÖ ve PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edildiği, icra edilen faaliyetlerde 4 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldığı bildirildi. 2023 Ocak ayında icra edilen trafik uygulamalarında; 41 bin 879 araç kontrol edilip, 28 bin 591 araç, 26 bin 111 şahıs sorgulaması yapıldığı, 1 bin 793 araç ve şahıs hakkında toplam 3 milyon 289 bin 512 TL cezai işlem uygulandığı, 28 aranan araç, 74 aranan şahıs yakalandığı açıklandı. 77 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 363 araç trafikten men edildi.

İcra edilen 61 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 95 şahıs gözaltına alındığı, 1’inin tutuklandığı, 94’ün ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi. Operasyonlarda 622 gram kubar esrar, 11 gram eroin, 61 adet hap ele geçirildi.

kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 135adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği, 2 adet sahte belge, 234 adet sikke, 6 adet tarihi eser, 3 adet dedektör ve 20 adet kazı malzemesi ele geçirildi.