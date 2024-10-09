Çivril İlçe Jandarma komutanlığı trafik ekipleri kask kullanımına dikkat çekmek amacıyla "Kaskımla Kaskoluyum” projesini başlattı.

Denizli’de Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından "Kaskımla Kaskoluyum. Cumhuriyetin 101’inci Yılında 101 Kask” projesi kapsamında okullar, pazaryerleri ve kahvehanelerde bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında Şevkiye Özel Fen Lisesi konferans salonunda 250 öğrenci, 8 öğretmen ve 6 personele güvenli motosiklet/motorlu bisiklet ve kask kullanımı hakkında bilgilendirme ve semineri verildi. Cumhuriyetin 101 yaşına istinaden başlatılan çalışma kapsamında Çivril İlçe jandarma komutanlığı ekipleri ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme yaptı. Mahallelerde sürücülere yönelik başlatılan bilgilendirme faaliyetlerinde motosiklet sürücülerine kask ve sürüş güvenliği konusunda broşür dağıtılarak kaskın önemi anlatıldı. Çalışma kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında 101 sürücüye kask dağıtılacağı bildirildi.