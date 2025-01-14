Denizli’de geçen yıl 5 bin 263 yangında vatandaşların imdadına koşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bin 765 kurtarma operasyonu ve 469 trafik kazası olmak üzere toplamda 7 bin 497 olaya müdahale etti. Yangın, trafik kazaları ve doğal afetlere profesyonel ekiplerle anında müdahale edebilmek için itfaiye teşkilatını hazır tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilk kez üç kadın itfaiyeci ile kadrosunu güçlendirdi.

Modern araç, ekipman ve personeli ile Türkiye’nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2024 yılında yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden 7/24 Denizli merkez ve 19 ilçedeki 41 ayrı istasyonda, 505 personel ve 97 aracıyla vatandaşların can ve malını korumak için nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz yıl 5 bin 263 yangına müdahale etti. Ayrıca bin 765 kurtarma operasyonu gerçekleştiren itfaiye ekipleri 469’u trafik kazası olmak üzere toplam 7 bin 497 olaya müdahalede önemli rol oynadı.

En çok yangın sayısı Çivril’de

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin merkez dışındaki ilçelerde müdahale ettiği yangın sayısında 959 vaka ile Çivril başı çekerken bu ilçeyi sırasıyla Sarayköy, Acıpayam ve Tavas izledi. En az yangın 40 vaka ile Çameli’de yaşandı. Kurtarma operasyonu sayısında ise 90 sayısı ile Çivril ilk sırada yer alırken, en az kurtarma operasyonu 8 vaka ile Beyağaç’ta gerçekleştirildi. 49 müdahale ile en fazla trafik kazası müdahalesi yapılan ilçe Acıpayam olurken, bu ilçeyi 38 müdahale ile Çivril takip etti. Baklan ilçesinde hiç trafik kazası yaşanmazken, en az trafik kazası müdahalesi yapılan toplam 1 trafik kazası ile Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Güney ilçeleri dikkat çekti.

58 bin 280 kişiye yangın eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 58 bin 280 kişiye yangın eğitimi verildi. "Önce tedbir" politikası ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir İtfaiye, kentteki 1039 işyerini de herhangi bir yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetleyerek, yangın güvenlik raporu verdi. Hizmet içi eğitim çalışmalarına da önem veren itfaiye, bünyesinde yer alan personele teorik ve pratik eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor. Yangın, trafik kazaları ve doğal afetlere profesyonel ekiplerle anında müdahale edebilmek için itfaiye teşkilatını hazır tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilk kez üç kadın itfaiyeci istihdam ederek kadrosunu güçlendirdi.