Denizli’nin 19 ilçesindeki 42 istasyonda 365 gün 24 saat nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, araç filosuna son teknoloji 5 arazöz daha ekledi. Nüfusa oranla Türkiye’nin en güçlü itfaiyesi olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, bu yıl toplamda 10 itfaiye aracını bünyelerine kattıklarını, Kasım’da 1 araç daha alacaklarını söyledi.

Denizli’nin 19 ilçesindeki 42 istasyonda 365 gün 24 saat nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, araç filosuna son teknoloji 5 arazöz daha ekledi. Nüfusa oranla Türkiye’nin en güçlü itfaiyesi olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, bu yıl toplamda 10 itfaiye aracını bünyelerine kattıklarını, Kasım’da 1 araç daha alacaklarını söyledi.

Denizli’nin 19 ilçesi 616 mahallesini kapsayan 42 ayrı istasyonda 500 dolayında personeli ile vatandaşların can ve malını korumak için 365 gün 24 saat nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayında 3 bin litre su kapasiteli 4 adet merdivenli itfaiye aracı ile su altı arama ve kurtarma aracını bünyesine katan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, son model 5 itfaiye arazözünü daha filosuna ekledi. Bu çerçevede, yeni alınan 7 bin 200 litre su ve 300 litre yangın söndürme köpüğü malzemesi ile donanımlı, üst yapısı ise tamamen yerli olan 3 personel kapasiteli toplam 5 adet itfaiye arazözünün tanıtımı yapıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki tanıtım programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut ile Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı ve itfaiye personeli katıldı.

365 gün 24 saat nöbette

Burada bir süre araçları inceleyerek bilgi alan Başkan Zolan, yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesindeki her birimin olduğu gibi itfaiye teşkilatının da güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi. Başkan Zolan, “Bugün teşkilatımız 500’ün üzerinde çalışanı, 40’ın üzerinde istasyon ve birçok araç ve ekipmanı ile bayram, tatil demeden 365 gün, 24 saat nöbette. Afette, yangında, trafik kazalarında vatandaşlarımızın imdadına çare olmak için bekliyorlar. İtfaiyemiz araç, gereç ve eğitimleri ile çok üst seviyeye geldi” dedi. Her türlü olaya müdahale etme bilgi ve becerisi ile modern araç ve ekipmanlara sahip olduklarının altını çizen Başkan Zolan, bu yıl başlarında 4 merdivenli itfaiye ile su altı arama ve kurtarma aracı aldıklarını, bugün ise 5 itfaiye arazözünü daha bünyelerine kattıklarını, kasım ayında ise 42 metrelik merdivenli bir aracın da araç filosuna ekleneceğini anlattı.

Türkiye’nin en güçlü itfaiyesi

Geçen yaz gerek Denizli’de gerekse çevre illerde meydana gelen başta orman yangınları olmak üzere çok güçlü mücadele verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Allah’ım muhtaç etmesin, kaza bela vermesin. Çok şükür Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi her zaman hazır ve nazır durumdadır. Nüfusa oranla Türkiye’nin en güçlü itfaiyesidir. Bu araçlarımız gücümüze güç katacaktır. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.