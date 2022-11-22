Denizli Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, TOBBUYUM ve arabuluculuğun avantajları iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.

Denizli Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, TOBBUYUM ve arabuluculuğun avantajları iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.

Denizli Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi iş dünyasına hizmet vermeye başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, oda başkanları ve iş dünyası temsilcilerini arabuluculuğun avantajları, arabuluculuk süreci, tüketici uyuşmazlıkları, ticari sözleşmelerde arabuluculuk, Singapur konvansiyonunun detaylandırılması gibi konularda bilgilendirdi.

TOBB’a bağlı odalar bünyesinde TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri kurulduğunu belirten Dr. Onur Yüksel, “Arabuluculuk, tanımı gereği, bir uyuşmazlığın iki veya daha fazla tarafının, kendi başlarına, gönüllü olarak, uyuşmazlığın çözümü için üçüncü kişi olan arabulucunun yardımıyla bir anlaşmaya varmaya çalıştıkları sistematik hale getirilmiş bir süreçtir. Arabuluculuğun en temel özelliklerinden birisi, uyuşmazlığın menfaat temelli çözülmesidir. Uyuşmazlığın çözümünde taraf menfaatlerinin ön plana çıkması önem teşkil etmektedir. Arabulucunun seçilmesinden itibaren arabulucu hazırlık aşamasını gerçekleştirir ve sonrasında

müzakerelere geçilir. Türkiye’de 2013 yılından 2021 yılı sonuna kadar 2 milyon 467 bin 922 arabuluculuk dosyası açılmıştır. Etkili bir Arabuluculuk Maddesi, genellikle zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar ve aynı zamanda potansiyel olarak değerli ticari ilişkileri korur. Bu sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, taraflar böyle bir uyuşmazlığı çözmek için iyi niyetle arabuluculuğu denemeyi kabul eder ve bunu TOBBUYUM Arabuluculuk Kurallarına uygun olarak yapar. Uyuşmazlığın bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucu TOBBUYUM tarafından atanır. Hızla gelişen arabuluculuk kurumunun kurumsal olarak sürdürülebilmesi için TOBB’un girişimleriyle kurulan TOBBUYUM, kurumsallık çerçevesinde yapılan işbirliği ile daha güçlü bir şekilde iş dünyasının uyuşmazlıklarının çözümünde profesyonel hizmete başlanmıştır” dedi.

“Arabuluculuk turizmi başlayacak”

Türkiye’nin birkaç yıl içinde arabuluculuk turizmi talepleri almaya başlayacağını savunan Onur Yüksel, “Bu alanda bir yasal düzenleme daha yapılacak. Bu düzenlemenin ardından Türkiye’de 15 yıla kadar uzayan ticari uyuşmazlıklar, 3 hafta gibi kısa bir sürede çözüme kavuşma imkanı olacak. Aynı zamanda hem Türk şirketleri ile yabancı şirketler, hem de iki yabancı şirket arasındaki uyuşmazlıklar da arabuluculuk merkezlerinde çözüme kavuşturulabilecek. Birkaç yıl içinde arabuluculuk turizmi başlayacağını düşünüyorum. Şuan biz TOBBUYUM olarak verimli ve etkin bir hizmet verebiliyoruz. Nitelikli arabulucularımız var, yabancı şirketler de Dubai, New York, Singapur’da çözmektense Türkiye’de daha verimli hizmet alma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca Singapur konvansiyonuna taraf olan ülkelerin şirketleri de bizden hizmet alabilecek. Yani taraflardan bir tanesinin Türk olma şartı yok” diye konuştu.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli OSB Başkanı M. Abdulkadir Uslu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, oda başkanları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.