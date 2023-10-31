Denizli’de istihdam ve iş gücünü arttırmak amaçlı Denizli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 4. olağan toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun’un başkanlığında gerçekleşti.

Denizli’de işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2023 Yılı 4. Olağan toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun’un başkanlığında gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Denizli İl Müdürü Fatih Işık, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İl Müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik gelişmeler, iletişim ve bilgiye ulaşım kolaylığı, bilginin kullanılması ve yaygınlaştırılması bildiğiniz gibi birçok alanı etkiliyor. En çok da “İstihdam ve eğitim” alanında sürekli değişim ve gelişim ihtiyacı oluşturmaktadır. Bu nedenle Teknoloji Çağı dediğimiz bu dönemde bizler de ilimizde yerel düzeyde yapacağımız çalışmalar ile hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gelişmelere uyum sağlayarak; eğitim hayatı içinde mutlu ve başarılı öğrenciler yetiştirerek, Denizli’mizde nitelikli ve net istihdamı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Işık tarafından, Genel İşgücü Piyasası verileri hakkında kurul üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından sona erdi.