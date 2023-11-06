DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli ihracatının Eylül ayının ardından Ekim’de de artış yaptığını belirtti.

Ekim ayı ihracat verileri açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 2,9 yükselişle 334 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Denizli İhracatçılar Birliği’nce kayda alınan ihracat yüzde 0,2 azalışla 257 milyon dolar oldu.

Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Sektörel bazda Denizli ihracatını değerlendirdiğimizde; ekim ayında tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 8,3 azalışla 104 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 15,7 artışla 71 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 7,2 azalışla 43 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 13 artışla 28 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 1,9 artışla 18,5 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Ülke bazında ihracatımız incelendiğinde ise; lider konumda bulunan İngiltere’ye ihracatımız yüzde 7,4 artışla 41,9 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen ABD’ye ihracatımız yüzde 22,1 artışla 33,5 milyon dolar, Almanya’ya ihracatımız yüzde 1,1 azalışla 29,3 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 3,0 artışla 21,9 milyon dolar, İsrail’e ihracatımız ise yüzde 15,9 artışla 18,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde Denizli’den ihracat yapılan toplam ülke sayısı 183 oldu. Fas ve İrlanda’ya ekim ayındaki ihracat artışları dikkat çekti.

Küresel yavaşlamanın etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz” dedi.

DENİB, Kasım ayına Polonya yurt dışı pazarlama programı ile başlıyor.

Kasım ayında Polonya’ya pazarlama programı düzenleyeceklerini kaydeden Memişoğlu, “Bilindiği gibi, hedef pazarlarımızın neredeyse tamamı enflasyon ile mücadele ediyor. Uygulanan sıkı para politikaları tüketici taleplerini hem yoğun şekilde etkiliyor hem de küresel yavaşlamaya yol açıyor. Bu durum elbette 2023’te Denizli ihracatını da etkiledi. İhracatımızda gerek geçen yılın baz etkisinden gerek talep yavaşlığından dolayı dalgalanmalar yaşanıyor. Dünya ticaretinde küresel anlamda yaşanan yavaşlamanın etkilerini en aza indirmek için yılın ilk ayından bu yana yurt dışı programlara yoğun şekilde aracılık ediyoruz. 2023’ün geride kalan 10 aylık diliminde 20’ye yakın yurt dışı pazarlama faaliyeti organize eden Denizli İhracatçılar Birliği, kasım ayına Polonya yurt dışı pazarlama programı ile başlıyor. 07-09 Kasım 2023 tarihleri arasında başkent Varşova’ya 9 firma ve 17 kişilik heyet düzenleyecek olan DENİB, Polonya’da ikili iş görüşmelerine aracılık yapacak. Öte yandan PTAK Warsaw Expo ziyaretiyle fuarda ev tekstili sektörüne dair incelemeler yapılacak” diye konuştu

“Daha fazla ihracat ve daha fazla firmayı ihracatçı yapmayı hedefliyoruz” diye Başkan Memişoğlı, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Ekim ayı içinde çeşitli basılı mecralarda, billboardlarda, sosyal medya paylaşımlarımızda ‘Denizli İhracatçılar Birliği olarak, 100 yaşındaki Cumhuriyetimizin 30 yılında vardık. 30 yılda 60 milyar dolar ihracat yaptık’ mesajını kullandık. 2023 itibariyle yıllık bazda şehir olarak 25 farklı sektörde, 185 ülkeye, yaklaşık 3.000 ürün ihracatı gerçekleştiren üye firmalarımızın bağlı oldukları üst kurum olan Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da daha fazla ihracat ve daha fazla firmayı ihracatçı yapma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz”