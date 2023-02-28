Denizli İhracatçılar Birliği 25 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında Japonya ile olan ticari ilişkilerini güçlendirmek ve ihracatını artırmak için Japonya’ya sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği 25 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında Japonya ile olan ticari ilişkilerini güçlendirmek ve ihracatını artırmak için Japonya’ya sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdi.

Japonya’nın ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren ve önde gelen 32 firmasından 50’ye yakın Japon alıcının yer aldığı açılış programına Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, heyet katılımcısı yerli firmalar ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

Denizli’den 13 firma heyette yer alıyor

Heyet programıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “13 yerli firmamız ile gerçekleştireceğimiz ticaret heyeti faaliyetlerimiz çerçevesinde icra edeceğimiz programımızla birlikte uzak ülkelere yönelik faaliyetlerimizi başlattık. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle önümüzdeki dönemde uzak ülkelere yönelik gerek UR-GE ve ticaret heyetleri gerekse alım heyetleriyle ihracatçı firmalarımızı yabancı alıcılarla buluşturacağız. 2022 yılında, ülkemizin Japonya’ya ihracatı yüzde 15,5 artarak 620 milyon dolara ulaştı. 2022 yılında Japonya’ya olan Denizli ihracatı ise, yüzde 2 artışla 1,9 milyon dolar oldu. Ön plana çıkan sektörlerimiz arasında yüzde 38 payla ev tekstilinin de içinde bulunduğu tekstil-konfeksiyon sektörü dikkat çekiyor” dedi.

“Bu heyeti “ilk adım” olarak görüyoruz”

Türkiye’nin ev tekstili sektöründeki üretim merkezi olan Denizli’nin ülkemizin toplam havlu ihracatının yüzde 75’ini, toplam bornoz ihracatının yüzde 65’ini, toplam nevresim ihracatının ise yüzde 55’ini gerçekleştirdiğini belirten Başkan Memişoğlu şunları söyledi:

“Denizli olarak 150 milyon dolarlık bornoz, 480 milyon dolarlık havlu ve 325 milyon dolarlık nevresim ihracatımız mevcut. Sadece bu üç ürün grubunda 1 milyar dolara yakın bir ihracat potansiyelimiz bulunuyor. Denizlili ihracatçılar olarak, ihracat deneyimimizi son teknolojiyle birleştirdiğimizi ve sürdürülebilir üretimimizle ev tekstilinde iddialı olduğumuzu özellikle vurguluyorum. Bugün burada bulunan 30’un üzerinde Japon iş insanını Denizli ile iş birliği yapmaya davet ediyorum. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, düzenlediğimiz bu heyeti bir nevi Denizli ile Tokyo arasındaki “ilk adım” olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, sadece ev tekstili sektöründe değil; diğer sektörlerde de Japonya pazarına yönelik benzer organizasyonlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz.Sözlerimi noktalarken heyet programımızın ve ikili görüşmelerin verimli geçmesini diliyorum. Türk-Japon iş birliğinin sadece bugün değil; yarın da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Programımıza katılarak bizleri onurlandıran Sayın Büyükelçimize, Sayın Ticaret Başmüşavirimize, Japon iş insanlarına ve katılımcı firmalarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum”

Ticarette ikili iş birliklerinin ve yüz yüze görüşmelerin öneminden bahseden Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Denizli heyetinin Tokyo’ya gelmesinin ve temaslarda bulunmasının önemine değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ev tekstili sektörü çok aktif ve dinamik bir yapıya sahip. Japon halkı özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerine yoğun ilgi gösteriyor. Denizli’nin bu alandaki tecrübesi dikkate değer bir konumda. Japonya birçok alanda dünyada ön plana çıkan bir ülke. Çok güzel ortaklıklar var, çok güzel örnekler var ama örneklerin daha da artması temel arzumuz. Yakın zamanında Türkiye ile Japonya arasında Teknik İş Birliği anlaşması imzalandı, o da iki ülke arasında bir takım yatırımlara teşviklere imkan verir diye ümit ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki ticari temaslarımız ülkemiz ihracatının olumlu seyreden ivmesini daha da ileriye taşıyacak. Özellikle Türkiye-Japonya resmi diplomatik ilişkilerinin de gelecek sene 100. yılı. Bu çerçevesinde, 2025 yılı Expo hazırlıklarına başladık ve bu etkinlik ülkemizin Japonya pazarındaki bilinirliği için de önemli bir adım olacak. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki temasların artmasını ve ülkemizin Japonya’ya olan ihracatının yükselmesini temenni ediyorum.”