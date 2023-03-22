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4 ülkeden nitelikli 13 yabancı firmanın davet edildiği ikili görüşmelerin ardından, proje katılımcısı olan 17 Denizli firmasının fabrikaları ve showroomları ziyaret edildi.

2023 yılında yurt dışına yönelik yoğun şekilde fuar katılımı, alım ve ticaret heyetleri faaliyetleri gerçekleştiren Denizli İhracatçılar Birliği, Ev Tekstili URGE projeleri kapsamında 20-21 Mart 2023 tarihlerinde Brezilya, Güney Afrika, Kolombiya ve Meksika alım heyetlerini ağırladı.

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve Denizli İhracatçılar Birliği’nin koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Denizli Ev Tekstili Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri faaliyetlerine devam ediyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Ev Tekstili Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi çerçevesinde Brezilya, Güney Afrika, Kolombiya ve Meksika alım heyetlerini ağırladı.

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