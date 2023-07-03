Yeni sezonda Denizli Süper Amatör Liginde mücadele edecek olan Denizli İdmanyurdu’nda yeniden yapılanma ve kurumsallaşma yolunda önemli kararların alınması ve teknik heyetin belirlenmesinden sonra futbolcu transfer çalışmalarına başlandı.

Denizli İdmanyurdu’nda transfer harekatı başladı. Bu çerçevede kırmızı siyahlı kulübün başkanı İbrahim Gürel ve başkan yardımcısı Taner Güven, teknik heyetin raporu çerçevesinde üç transfer gerçekleştirdi. Gürel ve Güven yeni sezonda kadro da görmek istedikleri isimlerle tek tek görüşerek anlaştı.

Denizli İdmanyurdu ilk olarak geçen sezon da bünyesinde bulunan Samet Kartop ile yeniden anlaştı. Kırmızı siyahlı ekip dış transferde ise eski Denizlisporlu Fatih Yiğen ve Bağbaşı Zeytinköyspor’dan genç yetenek Ömer Faruk Anul ile söz kesti. Üç futbolcu görüşmenin ardından yeni sezon yeni takımları için mücadele edecek.

Kulüp Başkanı İbrahim Gürel yeni sezonda ilk transferleri yaptıklarını belirterek “Samet ve Fatih gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Ömer gibi genç yeteneği bünyemize kattık. Projemiz içinde görmek istediğimiz diğer isimleri de Temmuz ayı içerisinde bünyemize alacağız. Hedefimiz beş yıllık program dahilinde profesyonel mücadele içinde olmak” dedi.