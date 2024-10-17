TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynadığı Sandıklıspor maçında 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı. Maç sonrası Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, hakemlerin yanlı bir maç yönettiğini, İzmirli hakemlerin gruptaki maçlara atanmasının etik olmadığını belirtti.

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden ve ligin ikinci haftasında deplasmanda Sandıklıspor maçında alınan 0-0’lık sonuçla haftayı 1 puan ile kapatan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor’da maçın hakemlerine tepki var. Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, 5 İzmir takımının bulunduğu gruba İzmirli hakemlerin verilmesinin etik olmadığını belirterek, Sandıklı maçında hakemlerin çok taraflı davrandıklarını söyledi. Ligin 3. haftasında oynanacak olan Kuyucakspor maçının hazırlıklarına Başkarcı Stadı’nda yaptığı çalışma ile başlayan kırmızı siyahlılarda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, antrenman öncesi futbolcularla ligin ikinci haftasında oynanan Sandıklıspor maçının değerlendirmesini yaptı. Karşılıklı maç değerlendirmesi sonunda aktivasyon, 5’e 2 ve dar alan oyunu oynandı.

"Kazanmamız gereken bir maçtı"

Futbolcuların istekli ve moralli oldukları antrenman sonrası Sandıklı maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Kaynak, Sandıklı deplasmanına kazanmak için gittiklerine dikkat çekerek, "Kazanıp dönsek tabii iki hafta kazanarak yolumuza devam ediyor olacaktık. Orada alınan beraberlik beklemediğimiz alınan bir sonuçtan ziyade maçın geneline baktığımız zaman kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Oyunun ilk 15-20 dakikası özellikle rakibin kendi sahasında, kendi taraftarının önünde oynamasının verdiği destekle 15-20 dakika rakip baskılı gibi görünse de ilerleyen bölümlerinde kontrolü ele aldığımız, gol pozisyonları bulduğumuz, özellikle ilk yarıda 3 net gol pozisyonu bulduğumuz, bir topumuzun direkten döndüğü bir ilk yarı oynadık" dedi.

"2 golümüz iptal edildi, birisi net goldü"

Oyunu domine ettiklerini ve ofsayt gerekçesiyle verilmeyen iki golünün bir tanesinin yüzde yüz ofsayt olmadığını dile getiren Kaynak, "İkinci yarı aslında daha baskılı daha oyunu önde tuttuğumuz yine rakibin beş on dakika baskısından sonra kontrolü tamamen ele aldığımız yine birçok pozisyon ürettiğimiz gol pozisyonu olabilecek atak girişimleri yaptığımız, özellikle son 20-25 dakikanın büyük bir bölümünde oyunu domine ettiğimiz, tamamen rakip sahada oynadığımız, deplasmanda 5-6 pozisyona net girdiğimiz, ofsayt gerekçesiyle verilmeyen iki golümüz, bunlardan bir tanesinin yüzde yüz ofsayt olmadığı ikincisinin de biraz flu olduğu iki golümüzün iptal edildiği bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk. Ama bir puanla deplasmandan döndük. Şimdi önümüzdeki haftaya bakacağız" diye konuştu.

"5 İzmir takımının olduğu gruba İzmirli hakem verilmesi uygun değil"

Maçın hakemlerinin İzmir bölgesi hakemleri olduğuna vurgulayan Kaynak, "Dolayısıyla biz 7. Grup olarak 5 tane İzmir takımının olduğu bir grupta İzmir bölgesi hakemlerinin bizim maçlarımıza gelmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu uygulama yanlış bir uygulama. Tabi burada uygulamanın gerekçelerinin ne olduğunu açıkçası bizde merak ediyoruz. Çünkü bizim maçımız yine hedefe oynanan Çivril maçı, gibi hedefe oynayan takımların maçlarına bu hafta İzmir hakemlerinin geldiğini öğrendik" dedi.

"Bu uygulama yanlış bir uygulama"

Hakemlerin maç içinde yanlı bir tutum olduğunu bunun da takımı rahatsız ettiğini belirten Kaynak, "Bunu söylememizin nedeni aslında maça gelen hakem triosunun göstermiş olduğu yönetim ile alakalı. Biz maçla ilgili bazı pozisyonları analiz ettik bazı pozisyonları kestik. Çok net bariz içeride yanlı bir tutum varmış gibiydi. Buda bizi çok rahatsız etti. Bu uygulama yanlış bir uygulama. Biz aynı gruptayız. Bizde hedefe oynuyoruz. Hedefe oynayan takımlar var. İzmir takımlarından da hedefe oynayanlar var. Dolayısıyla böyle bir uygulamadan vaz geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu pozisyonları da gerekli birimlerle paylaşacağız"

Maçta yaşanan olayları ve pozisyonları gerekli birimleri paylaşacaklarını belirten Kaynak, "Doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her gelen hakeme de o gözle bakmak istemiyoruz. İlk deplasman maçımızda bunları yaşadık. Bu pozisyonları da gerekeli birimlerle paylaşacağız. Onların görüntülere baktıktan sonra ne diyeceğimizi daha da iyi anlayacaklarını düşünüyoruz. Maçtaki birçok pozisyon ve geliştirmiş olduğumuz atakların önüne geçtiği gibi, gerekli gereksiz yerde rakiplerimize vermiş olduğu faullerle de zaman zaman bizim oyundaki tempomuzu kestiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu uygulama yanlış bir uygulama. Bu grupta 5 İzmir takımı varken İzmir hakemlerinin bence özellikle bu bölgeye verilmemesi gerekiyor. Bu gruptaki maçlara verilmemesi gerekiyor. Bunu da yetkililer gözden geçirip değerlendirirlerse seviniriz" cümlelerine yer verdi.

"Futbolda hiçbir zaman dün yok, bugün ve yarın var"

Teknik Sorumlu Kaynak, hak ettikleri Sandıklı maçını 2 puan kayıpla kapatmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Sandıklı maçı 2 puan kredimizden kaybettiğimiz bir maç oldu. Bu haftayı 2 puan kayıpla kapatmış olduk. Biz hafta hafta bakıyoruz. Futbolda hiçbir zaman dün yok, bugün ve yarın var. Önümüzde Kuyucak maçı var. Yine iyi bir maç olacak. Kazanmamız gereken bir maç olduğunu düşünüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.