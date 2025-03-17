Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava sebebiyle kentte zirai don ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli’yi sarı kod ile uyararak zirai don beklendiğini açıkladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile sıcaklıkların düşeceğini belirten açıklamada, "18.03.2025 gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19.03.2025 Çarşamba günü ilk saatlerinden itibaren bölgede kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda, kuvvetli rüzgar sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.