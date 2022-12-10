Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de beklenen fırtınya karşı ‘Sarı’ uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli olunması istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli’de beklenen fırtınya karşı ‘Sarı’ uyarıda bulunarak vatandaşların tedbirli olunması istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Güney yönlerden (Lodos) firtina ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (50-80 km/saat) bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.