Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Denizli Müftülüğü tarafından hazırlanan organizasyon çerçevesinde depremden en çok etkilenen iller arasında olan Hatay ili Samandağ ilçesinde günde üç bin kişilik iftar ve sahur verileceğini söyledi.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Ramazan ayı ve deprem bölgesinde yapılan hizmetlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Depremden en fazla etkilenen iller arasında bulunan Hatay ili Samandağ ilçesiyle Denizli’nin kardeş şehir uygulaması içinde bulunduğuna dikkat çeken İl Müftüsü Aşık, Denizlili hayırseverlerin ve bağışçıların destekleriyle günde üç bin kişiye iftar ve sahur verileceğini söyledi. Bölgede sahur ve iftar için yapılacak yemeklerle ilgili olarak yerlerin hazırlandığına dikkat çeken İl Müftüsü Aşık, fitre, zekat ve bağışlarını deprem bölgesine göndermek isteyenlerin mutlaka para tutarıyla birlikte, paranın fitremi, zekat mı veya bağış mı olduğunu yazdırması gerektiğini söyledi. Toplanan paranın fitre ise öncelikle yereldeki ihtiyaç sahiplerine veya Denizli’de yaşayan depremzedelere dağıtılacağını, zekatların ve bağışların ise ağırlıklı olarak deprem bölgesinde kullanılacağını vurgulayan İl Müftüsü Aşık, “22 Mart Çarşamba ilk teravihimizi kılacağız. 23 Martta yarın ilk orucumuzu tutacağız. Öncelikle aziz milletimizin Denizli’mizin Ramazanının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Orucumuzun makbul olmasını kolay olmasını Allah’tan diliyorum. İnşallah bu sene Ramazan ayında 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde Hatay la eşleştik, kardeş şehir uygulaması gibi. Hatay da kısmet olursa Denizli Müftülüğü olarak Diyanet İşleri başkanlığımız bize verdiği görevle üç bin kişilik iftar çıkaracağız vereceğiz. Denizli halkımıza şükranlarımı sunuyorum özellikle organize sanayi bölgesine Denizlili hayırseverlerimize üç bin kişilik iftarımızın bütün giderlerini karşılıyorlar. Denizli de kalan depremzedelere ve Denizli deki ihtiyaç sahiplerine, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olunmasını temenni ediyorum” dedi.

“Fitreler yerelde kullanılacak”

Ramazan ayında fitrelerin, zekatların ve bağışlarında yapılacağını hatırlatan Müftü Aşık, il ve ilçe müftülüklerine, banka hesaplarına paraların yatırılırken mutlaka fitre, zekat veya bağış ibaresinin eklenmesi gerektiğini belirtti. Deprem bölgesinde bu güne kadar yapılan hizmetlerde halktan gelen yardımların ve teberrüklerin de kullanıldığını vurgulayan İl Müftüsü Aşık, “Fitrelerini zekatlarını depremzedelerimiz için bağışlayabilirler. 19 ilçe müftülüğümüz aracılığıyla fitre zekat ve bağışlarını yapabilirler. Bunu yaparken özellikle fitre ve zekat veya bağış - fidye olarak belirtilmelidir. Dağıtım da ona göre yapılacaktır. Dini vecibedir bu. Yerel imkanlarla karşılanan ihtiyaçları zekatları fitreleri yerel ihtiyaç sahiplerine bırakacağız. Denizli deki depremzedelere dağıtacağız. Deprem bölgesinde dağıtacağız. Denizli’deki hayırseverlerimiz, cami cemaatlerimize, organize sanayi bölgesine, odalara borsalara özellikle teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Hatay bölgesinde üç bin kişilik iftar ve sahur için kuru gıda desteği verdiler, vermeye devam ediyorlar. Merkezde de depremzedelere gereken desteği veriyorlar. Denizli halkımızdan Allah razı olsun. Bu akşam tekrar Hatay’a gideceğim. Daha önce 20 gün kaldım. Valimiz Fuat Ali Atik’le depremzede kardeşlerimiz için güzel hizmetler yaptık” diye konuştu.